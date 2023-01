¡Fabulosa! Sara Corrales de Mi camino es amarte cambia radicalmente de look al terminar las grabaciones La actriz colombiana da vida a Úrsula en el melodrama, una mujer con una cabellera rojo fuego que Corrales ha transformado totalmente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La telenovela Mi camino es amarte se ha convertido en una de las favoritas del público hispano, con resultados increíbles en sus índices de audiencia. La historia protagonizada por Gabriel Soto y Susana González, que Univision transmite desde noviembre del año pasado de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, acaba de terminar sus grabaciones y sus estrellas han quedado libres de sus roles. A la actriz Sara Corrales, quien da vida a Úrsula en el melodrama, parece que le ha faltado tiempo para salir corriendo al salón de belleza a cambiar su look. Sara Corrales cambia de look Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) "Cada que termino un proyecto de televisión, corro a cambiarme el look para eliminar la imagen de mi personaje anterior. Amo ser camaleónica y probar con otros colores para verme diferente, no le temo a los cambios. Ahora me decidí por algo más natural que el rojo que traía por mi personaje de Úrsula en Mi camino es amarte", compartió la colombiana con unas imágenes en las que muestra una espectacular cabellera castaña con reflejos miel. Sara Corrales cambia de look Credit: Instagram Un fabuloso look obra del colorista Nicolás Paredes, del salón Via 33 de Puebla, México, que se aleja mucho de la melena de Úrsula Hernández. Su personaje en Mi camino es amarte, una mujer celosa y tóxica, luce una cabellera ondulada en color rojo fuego. Un papel que le ha traído algún que otro dolor de cabeza a la artista, pues durante la filmación se le ha relacionado sentimentalmente con el actor Gabriel Soto, comprometido con Irina Baeva. Sara Corrales cambia de look Credit: Instagram La ojiverde aprovechó también para comunicar a sus seguidores que ya tiene un nuevo proyecto en marcha sobre el que en breve contará más detalles. "Ahora ya estoy lista para empezar una nueva aventura laboral, de que se tratará? Pronto lo sabrán, sólo les cuento que estoy muy emocionada por lo que se viene en mi carrera. Bonita noche para todos", concluyó. Con un cuerpo de infarto que exhibe en tremendos bikinazos y que trabaja en el gimnasio y con la práctica de yoga, Corrales puede presumir de un estómago de acero, piernas y brazos superdefinidos y curvas que dejan a cualquiera asombrado. El cambio de look de Sara Corrales Sara Corrales cambia de look Sara Corrales cambia de look Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Además de cuidar su cabello, a la vista está su exuberante melena, a la actriz de El señor de los cielos y La doble vida de Estela Carrillo le gusta mimar su piel. Por eso además de visitar el salón de belleza se dirigió a una clínica estética en Ciudad de México, para someterse a un tratamiento que mejora la apariencia de la dermis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según explicó en sus historias, se trata de un tratamiento no invasivo con radiofrecuencia, que potencia la labor de los fibroblastos, encargados de la producción de colágeno. Una técnica que mejora la elasticidad y resistencia de la piel. Cuidados que combinados con su estilo de visa saludable, una alimentación sana y la práctica de ejercicio de manera habitual, a la vista está que dan resultados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Fabulosa! Sara Corrales de Mi camino es amarte cambia radicalmente de look al terminar las grabaciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.