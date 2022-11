Así de grande y guapo está el hijo de los actores Grettell Valdez y Patricio Borghetti El joven ya tiene 14 años y está más alto que su mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Grettell Valdez es considerada una de las mejores villanas y no es para menos. Sus personajes en telenovelas como Lo que la vida me robó y Lo imperdonable, la han catapultado como la villana que más buscan los productores y la que de verdad hace temblar a las protagonistas. Su gran talento la ha colocado en un lugar privilegiado. Además de amar la actuación, a la actriz mexicana también le encanta viajar, hacer ejercicios y compartir tiempo de calidad con Santino, el hijo que procreó con el también actor argentino Patricio Borghetetti, quien ya es todo un adolescente y el mejor compañero de su progenitora. Desde que nació, el joven que ya tiene 14 años, ha estado en el ojo público y lo hemos visto convertirse en todo un adolecente guapo y muy centrado, quien lleva una relación envidiable tanto con su mamá como con su papá con quienes lo vemos disfrutar de momentos especiales y divertidas vacaciones. Lo que también hemos notado últimamente es que el joven ya está supergrande y hasta más alto que su mamá. Además, está guapísimo y tiene de dónde sacarlo. Al igual que a su mamá le encanta viajar y esquiar, y también disfruta mucho las vacaciones en la playa. Según su Instagram, al parecer también le gusta surfear. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todavía no sabemos si quiere ser actor como sus padres, pero para lo que sí está listo es para dedicarse a la música. Toca la guitarra muy bien y tiene una fuerte y muy original. De hecho, tiene su propia banda de rock. No sabemos cuándo será su lanzamiento oficial, pero mientras eso sucede, échale un vistazo a estas imágenes que demuestran que el futuro artista será todo un rompe corazones. Santino Borghetti Credit: Instagram/Santino Borghetti Santino Borghetti Credit: Instagram/Santino Borghetti Santino Borghetti Credit: Instagram/Santino Borghetti Santino Borghetti Credit: Instagram/Santino Borghetti Santino Borghetti Credit: Instagram/Santino Borghetti

