Sandra Echeverría tuvo que usar faja para la serie de María Felix "Había días que ya no soportaba el dolor"

"Todo fue hecho a la medida. Fue muy chistoso porque fuimos con Alejandro Gastelum que equien llevó todo el departamento de vestuario, y me midió la cintura por primera vez y se empezó a reír. Yo le decía, '¿por qué te ríes Alex?' Y me dice, 'es que tú mides 62 de cintura y ella medía 58'. Y pues yo dije, 'O sea, ¿tengo que bajar de peso?'", comentó entre risas la hermosa mexicana. "Me puso muchísima presión, entonces a partir de eso dije, 'tengo que estar más chiquita'. Entonces empecé a usar estas fajas colombianas que te aprietan y que realmente sí te ayudan a moldearte más. También [tuve que] acostumbrarme a tener el cuerpo apretado todo el tiempo porque no es fácil… Me la aflojaban a la hora de la comida porque yo no aguantaba más. No me dolía tanto la cintura, lo que me dolía era la costilla porque la varilla está realmente clavada en la costilla. Tuve que, de repente, tomar antiinflamatorio porque ya me sentía fatal, me dolía muchísimo. Había días que me iba increíble y había días que ya no soportaba el dolor".