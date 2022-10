Sandra Echeverría transforma su look con un nuevo corte de cabello ¡Wow! La actriz mexicana reveló el cambio en su Instagram. ¿Qué opinas de este look más corto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el cambio de la temporada, muchas mujeres estamos considerando un cambio a nuestro cabello, desde un corte hasta un color nuevo. Por supuesto, ¡las celebridades también quieren transformar su look para el otoño! Sandra Echeverría es una de las chicas que ha decidido dejar atrás su melena larga y optar por un bob, uno de los cortes que está marcando tendencia. Sandra Echeverría Credit: IG/Sandra Echeverría En sus historias de instagram, la estrella de "Maria Felix: La Doña" nos llevó entre bastidores y compartió todos los detalles de su nuevo look. Al parecer, la actriz de 37 años quedó insatisfecha con el trabajo de otra peluquería, así que viajó al Salon Milagros en CDMX para su corte. Sandra Echeverría Credit: IG/Sandra Echeverría Sandra Echeverría Credit: IG/Sandra Echeverría Y como verán en las imágenes, la cantante quedó divina. Este estilo por encima de los hombros es muy favorecedor para las chicas altas como Sandra, ya que la hace lucir muy elegante y chic. Como notarás, aunque el corte es mayormente de un largo, tiene algunas layers, especialmente alrededor de su rostro para acentuarlo. Si buscas imitar su corte, es esencial que le pidas un poco de flequillo como el de ella a tu peluquera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También nos encantan sus ondas suaves, las cuales puedes copiar sin cambiar el largo de tu cabello. Sandra Echeverría Credit: IG/Sandra Echeverría

