El look del día - noviembre 1, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sandra Echeverria Credit: Instagram/Sandra Echeverría Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Gigi Hadid, Sandra Echeverría y Lourdes Stephen son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Maky Moguilevsky Maky Moguilevsky Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Para una emisión más de Cuéntamelo ya (Las estrellas), la actriz y presentadora eligió este coqueto jumpsuit negro de lentejuelas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Vielka Valezuela Vielka Valenzuela Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La presentadora dominicana combinó su minivestido negro a rayas, con botas vaqueras doradas. 2 de 9 Ver Todo Sandra Echeverría Sandra Echeverria Credit: Instagram/Sandra Echeverría Para disfrutar de la carrera de Fórmula 1, en México, la actriz optó por este cómodo vestido negro de cuello alto y botas de plataforma. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Reina Máxima de Holanda <p>Durante una velada en Atenas, Grecias, vimos a su majestad con este elegante vestido crema con capa, que complementó con un tocado de flores y zapatos de punta. </p> Durante una velada en Atenas, Grecias, vimos a su majestad con este elegante vestido crema con capa, que complementó con un tocado de flores y zapatos de punta. 4 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria Credit: Instagram/Paula Echevarría La actriz española lució muy cool juvenil con este look de pantalón negro de cuero, suéter verde militar y botines. 5 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Para dar un paseo en familia por Charleston, Carolina del Norte, la presentadora de noticias eligió este look de jeans skinny, suéter crena estampado y botas marrones. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Hudson Kate Hudson Credit: Backgrid/The Grosby Group Vimos a la actriz cuando regresaba de hacer unas compras con este atuendo de falda a rayas y body amarillo. 7 de 9 Ver Todo Ivanka Trump Ivanka Trump Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la socialité luciendo este look supercómodo y casual. 8 de 9 Ver Todo Gigi Hadid Gigi Hadid Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo en las calles de Nueva York con este look de jeans, camisa blanca, chaleco verde y tenis. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

