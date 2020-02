Sandra Echeverría y Jaime Camil hablan de moda y belleza en un divertido video Los actores visitaron nuestras oficinas en la ciudad de Nueva York. By Alma Sacasa ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El nombre de Sandra Echeverría y Jaime Camil está en boca de todos gracias al estreno de su nueva película Las píldoras de mi novio que estará en todos los cines de Estados Unidos a partir de este 21 de febrero. Por eso ambos actores llegaron a nuestras oficinas en la ciudad de Nueva York y aprovechamos su complicidad para sentarlos juntos y hacerles unas cuantas preguntas de moda y belleza. La verdad es que el resultado fue uno muy divertido e interesante también. Entre risas los actores hablaron de sus gustos a la hora de vestir, la similitud que tienen con estilo de sus personajes en dicha película, y también de los productos que incluye su rutina de belleza. “La verdad que Jess (personaje) es más elegante que yo. Ahorita le he echado ganas porque es promo. La verdad es que me pusieron una moda muy sofisticada porque ella es una mujer pues empresaria, trabaja en una compañía, es muy independiente”, confesó la guapa mexicana. “Obviamente cuando tengo juntas y tengo cosas así sí trato de vestirme muy al estilo de Jess. En mi vida normal soy un poco más bohemia, soy un poco más casual. Me encanta estar en jeans. Me encanta el fashion”. Por su parte Camil también habló de las piezas que prefiere para vestir y aunque tiene la posibilidad de usar la marca que quiera, el actor se siente más cómodo usando ropa casual de cualquier tienda. “Yo soy de streetwear. Me gustan los jeans, sudaderas. No soy de marcas caras. Soy más de marcas de la calle”. Image zoom Image zoom Image zoom Eso sí, nos encantó enterarnos de que ambos artistas mexicanos se cuidan muy bien la piel y más allá de dormir bien y beber mucha agua, también usan cremas que los ayuden a mantener una piel fresca y radiante. No te pierdas el video al inicio del artículo para que veas la divertida entrevista y conozcas mucho más acerca de la rutina de los talentosos actores. Advertisement

Close Share options

Close View image Sandra Echeverría y Jaime Camil hablan de moda y belleza en un divertido video

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.