¡Sandra Echevarría comparte su espectacular cambio físico! "Estás perfecta" La actriz mostró unas imágenes en bikini que enmudecieron a sus seguidores y que demuestran la transformación que ha experimentado su figura. Estas fotos en traje de baño de antes y ahora reflejan el gran cambio. ¿Cómo lo hizo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Cuerpazo", "Perfecta", "Espectacular" son tan solo algunas de las palabras que Sandra Echeverría ha tenido que leer en sus últimas publicaciones en redes. Sus seguidores quedaron asombrados al ver las fotos en bikini que la actriz ha compartido desde su destino. Aunque los últimos meses ya mostró cómo ha ido moldeando su figura, lo que se ve en estas imágenes es un cambio rotundo. El año pasado la intérprete de la cinta Perfecto anfitrión, publicaba unas instantáneas en las que se veía demasiado delgada para algunos. Unas reacciones a las que ella respondió para contar qué le había pasado a su cuerpo tras dar a luz a su hijo Andrés, de 6 años y pasar otros procesos. Pero eso fue en el pasado, en la actualidad su imagen es otra. El ejercicio físico ha tenido resultados en su cuerpo que luce mucho más definido y en plena forma. ¿Cómo lo está consiguiendo? Esa es la pregunta del millón. A su naturaleza corporal hay que unirle sus hábitos saludables y también las actividades que das a tu figura para que desarrollen su músculo. En varias publicaciones, Sandra ha mostrado qué le gusta hacer para mantenerse activa y tonificar su cuerpo sin caer en lo forzado o exagerado. Además de hacer ejercicio de pesas y otras máquinas en el gimnasio, se atreve con otras experiencias como por ejemplo, las telas acrobáticas. Su participación en el programa Quién es la máscara hizo que se aventurara en esta disciplina para interpretar su número. Sandra ha reconocido públicamente que su delgadez más notable durante una etapa muy concreta se debió principalmente a un problema intestinal que, por fortuna, ya está solucionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz mamá siempre ha tenido una figura envidiable, pero ahora luce aún más impresionante si cabe gracias al deporte y el entrenamiento constante. Un compromiso con su salud que ha tenido unos frutos visibles. ANTES AHORA Sus propósitos para el nuevo año están encabezados por algo que para ella es primordial. "La salud siempre será la prioridad", expresó para felicitar a sus fans. "Agradeciendo que estamos vivos y sanos, todo lo demás va y viene".

