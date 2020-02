Las sandalias más sexy para usar el Día de San Valentín ¡y no son rojas! Estos modelos le darán un toque especial hasta al atuendo más sencillo. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para algunas partes de los Estados Unidos, el mes de febrero es uno de los más fríos del año, sin embargo, este mes también es uno de los más románticos por obvias razones. La celebración de San Valentín es una ocasión muy importante para muchos enamorados y también una de un poco de estrés para las chicas que tienen una cita con su media naranja. Y es que, aunque parezca sencillo, el atuendo de ese día debe ser uno que les quede superbién, que no les incomode y sobretodo que sea lo suficientemente sexy y diferente para poder sorprender a su pareja. Ahora bien, tenemos que admitir que además de un buen vestido o conjunto, y por supuesto la ropa interior, una de las cosas que las mujeres más le prestan atención, es a los zapatos que van a llevar ese día. Y es que tenemos que admitir que ningún atuendo, por más elegante, sexy y fabuloso que sea, está completo o luce perfecto, sin unos buenos zapatos o mejor dicho con los zapatos que le den ese toque de sensualidad. Cuando las mujeres llevan tacones, que además son femeninos, se sienten más seguras y eso se nota. Image zoom Up Lift Multi Snake, de Steve Madden. $109.95. Stevemadden.com. Image zoom Sandalias estilo Niria Gold, de Flor de María Collection. $225. Flordemariacollection.com. Image zoom Blanck Mule, de Schutz. $260. Revolve.com. Revolve.com. Image zoom Meeko Black Suede Ankle Strap Heels, de Lulus. $33. Lulus.com. Por eso nos dimos a la tarea de buscar algunas opciones de sandalias para esas chicas que todavía están buscando ese accesorio especial para el día de los enamorados y sobretodo para las que no quieren llevar lo típico, unos zapatos rojos. La verdad es que encontramos sandalias bellísimas que complementan a la perfección hasta el atuendo más sencillo. Échale un vistazo a nuestra selección y compra ya tus favoritas. Recuerda que este día especial está a la vuelta de la esquina. Advertisement

