San Valentín, ¿cómo elegir un perfume para otra persona? Las fragancias son uno de los regalos más típicos para celebrar el día de los enamorados pero, ¿cómo acertar con los gustos de otra persona? Por Pilar Sopeséns Las fragancias son uno de los regalos más típicos de San Valentín. Florales, amaderadas, frutales… hay un sinfín de opciones y a veces nos es difícil elegir más allá de una botella bonita o un set regalo ¡todas huelen bien! Aunque conozcamos los gustos de nuestro enamorado o enamorada, el olfato es un sentido muy personal, en el que influyen además otros factores como la química de nuestra propia piel o los recuerdos que puede traernos un aroma. Hablamos con Vincent Salinitri, director de Educación en fragancias de Armani Beauty, para saber qué aspectos tenemos que tener en cuenta y qué hacemos mal, a la hora de elegir un nuevo perfume. Image zoom Credit: Cortesía ¿Qué hay que considerar cuando compramos una fragancia para otra persona?

Siempre hay que recordar que lo que a uno le gusta, quizá no se corresponde con lo que a la otra persona le gusta. Intenta pensar en palabras que usarías para describirle y busca fragancias que se correspondan. Por ejemplo, a alguien sensual, femenina y sofisticada, podrían gustarle las fragancias florales con notas amaneradas, mientras que alguien más casual y relajado puede preferir suaves aromas acuáticos y cítricos. ¿Y cuándo compramos para nosotros mismos?

Intenta pensar en fragancias que te han gustado en el pasado. Puede que de manera consistente te hayas sentido atraído por ciertos ingredientes y notas. También tienes que considerar lo que quieres sentir cuando llevas tu aroma. Si te quieres sentir romántico, prueba maderas o flores frutales, si te quieres sentir confiado y poderoso, busca maderas fuertes y notas aromáticas. ¿Qué esencias están de moda en este momento?

Las diferentes familias de esencias se ponen de moda y dejan de estarlo. Ahora mismo, para mujer se llevan las flores blancas. Notas de rosa, jazmín, nardo, o flor de azahar. Para hombres no puedes equivocarte con cítricos y notas acuáticas, como bergamota y mandarina, también las maderas y aromáticas como lavanda y pachuli son un acierto. Image zoom Credit: Science Photo Library / Getty Images Ahora que se acerca San Valentín, ¿qué aromas son más románticos y por qué?

El sentido del olfato es una manera poderosa de inspirar un sentimiento o una emoción, especialmente el romance. En las fragancias femeninas, notas como la rosa y el jazmín son delicadas y románticas, mientras que el almizcle, la vainilla y las maderas suaves crean una sensualidad apasionada. Para hombre, los aromas cítricos y acuáticos son limpios y transmiten masculinidad, mientras que el ámbar, las especias y las maderas son más profundas y más sexy. Comprar rosas rojas para un enamorado es muy típico. También el uso de las rosas en los perfumes, ¿por qué?

¡Un perfume sin rosas es impensable! Es como un verano sin sol. Esto es sobre todo porque nuestros ancestros, los griegos, los romanos, los egipcios… apreciaban la rosa por su delicado aroma y sus propiedades medicinales. La rosa se ha convertido en la piedra angular en perfumería por su versatilidad. Hay cientos de variedades de rosa ¡y todas huelen diferente! La rosa centifolia, por ejemplo, es delicada y ligera, mientras que la rosa turca es especiada y rica. A través de la historia, la rosa se ha visto como el epítome de la feminidad, es delicada y compleja, picante y dulce, ligera y profunda. Image zoom Credit: Wand_Prapan ¿Qué papel representa el perfume en el juego de la seducción?

La seducción es una actitud, y la actitud viene de la manera en la que te sientes. El aroma es emoción, te puede ayudar a sentirte feliz, poderosa, confiada o seductora. Por esta razón, es imperativo tener una colección de fragancias que complementen tu estado de ánimo. También puede influir la forma en la que te ven los demás ya que el aroma es una de las maneras más poderosas de recrear emociones y recuerdos. Seleccionar perfumes con ingredientes como almizcle, vainilla y ámbar, recrea la esencia de la piel, combinándolos con florales da un toque femenino, mientras que las maderas y especias las hace más masculinas. ¿Cómo debemos usar nuestro perfume?

Hay maneras de impactar en la intensidad de una fragancia según cómo la llevas. Si sientes que un perfume es personal y algo que solo tu debes experimentar, simplemente pulveriza la fragancia en el aire, espera tres segundos y pasa por debajo. Eso te da una delicada interpretación de tu esencia. Si te gustaría que los que te rodean experimenten ese aroma contigo, pulveriza una vez en tus puntos del pulso (muñecas, el interior del codo y cuello). Estos puntos emiten una calidez que acentúa la intensidad de la fragancia. Para una interpretación más intensa, pulveriza dos veces en los puntos del pulso y de manera deliberada en tu escote. Para alargar el efecto, prueba a combinarla con una loción corporal o un gel de ducha perfumados. ¿Algo que NO debamos hacer al usar perfume?

Nunca pulverices la fragancia muy cerca de tu piel. Puede evitar la evaporación correcta haciendo que huela mucho a alcohol. En su lugar, sostén la botella a unos 15 centímetros de tu piel y entonces, pulveriza. Frotar las muñecas también es un error. Anula las delicadas moléculas de las notas superpones que son las que se huelen primero. Sin ellas, no vas a sacarle el máximo partido a tu perfume favorito.

