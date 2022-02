Se acerca San Valentín ¡prepara tus labios para los besos! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Prepara tus labios para besos Credit: Plume Creativa/ Getty Images La piel de los labios es una de las más delicadas del cuerpo y necesita productos específicos para exfoliar, nutrir, suavizar... Crea la rutina perfecta y luce una sonrisa jugosa y atractiva. Empezar galería Circulación activa Prepara tus labios para besos Credit: Cortesía Este pequeño cepillo de silicona exfolia con suavidad, eliminando las células muertas y dejando tus labios suaves y uniformes. Además activa la circulación sanguínea con lo que se verán más vivos que nunca. Úsalo con tu aceite de labios o exfoliante favorito. Daily Lip Scrubber, de Daily Concepts. $8. dailyconcepts.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Poder natural Prepara tus labios para besos Credit: Cortesía Consigue esa suavidad sedosa con este exfoliante 100% natural. Su fórmula con miel y frambuesa hidrata, suaviza y unifica la textura de tus labios desde la primera aplicación. Además, crea una barrera protectora que previene la pérdida de humectación. Honey and Raspberry Lip Scrub, de mi&ko. $16. rumorebeauty.com 2 de 8 Ver Todo Efecto relleno Prepara tus labios para besos Credit: Cortesía Obtén el efecto de labios rellenos sin inyecciones con estas mascarillas de bio celulosa que al instante mejoran la apariencia de tus labios. Formuladas con extracto del árbol sangre de dragón y ácido hialurónico, rejuvenecen, suavizan y dan volumen a la piel. Dragon's Blood Lip Mask, de Rodial. $7 la caja de 8. amazon.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Aliado multiusos Prepara tus labios para besos Credit: Cortesía Un versátil aceite sólido que cumple 3 funciones a la vez: nutre en profundidad gracias a sus ingredientes hidratantes como aceite de semillas de sandía, pepino y zanahoria; te da color como un pintalabios -14 tonos a elegir- y le da un brillo ligero y no pegajoso con sus pigmentos que reflejan la luz. Solid Lip Oil, en Goldcrown edición limitada, de Deck of Scarlet. $28. deckofscarlet.com 4 de 8 Ver Todo Protección solar Prepara tus labios para besos Credit: Cortesía ¿Sabías que también debes usar bloqueador solar en los labios? Este protector en barra tiene un delicioso aroma y sabor al mítico postre de gelatina de fresa. Además cuenta con factor de protección 30, es resistente al agua, no afecta a los corales si lo usas en el mar y contiene ingredientes que miman tus labios como aceite de coco, jojoba y oliva, cera de candelilla y vitamina E. Strawberry Jello Salad SPF 30 Lip Balm Sunscreen, de Vacation. $5. vacation.inc 5 de 8 Ver Todo Trabajo nocturno Prepara tus labios para besos Credit: Cortesía Aprovecha las horas de descanso para aplicarte esta lujosa mascarilla que suaviza los labios con sus ácidos frutales, los mantiene hidratados por su contenido en escualano y ceramidas y previene que se escamen. ¡Despierta con labios nuevos con cada uso! Fabulips Vegan Overnight Lip Mask, de Bliss. $15, blissworld.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Clásico tropical Prepara tus labios para besos Credit: Cortesía Si eres de las que no puede pasar si un bálsamo labial en el bolso, este en el clásico formato en barra enriquecido con lanolina y aceite de coco se convertirá en tu favorito. Con una textura suave y cremosa, los mantendrá siempre listos para besar. Lanostick Coconutter, de Lanolips. $17. lanolips.com 7 de 8 Ver Todo Tratamiento colorido Prepara tus labios para besos Credit: Cortesía Desarrollado con cirujanos plásticos, este suero ligero hidrata en profundidad y potencia el tono rosado natural de tus labios. Infusionado con pigmentos de color puro que se van depositando en los labios con su uso, cuenta con otros ingredientes maravillosos como ácido hialurónico, aceites esenciales y antioxidantes. Puedes llevarlo solo o bajo tu labial favorito para mantener la humectación. Je Ne Sais Quoi Lip Serum, de iT Cosmetics. $25. itcosmetics.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

