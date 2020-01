Los regalos de San Valentín perfectos para las chicas que lo quieren todo By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Apenas le nos estamos recuperando de los gatos de la Navidad y el fin de año pero para los que tienen pareja ya empezó la búsqueda de ese regalo perfecto para el día de San Valentin. Por eso quisimos empezar con algunas opciones para las mujeres coquetas, extrovertidas y arriesgadas que lo quieren todo. Si tu pareja tiene estas características échale un vistazo a esta lista. Empezar galería Siempre unidos Image zoom Cortesía Una exquisita joya como este collar de oro rosado y diamantes con dos corazones entrelazados le recordará cuánto la quieres. Diamond Heart Necklace 1/8 ct tw Round-cut 10K Rose Gold, de Kay Jewelers. $195. Kay.com. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La mejor piel Image zoom Cortesía Muchas mujeres aman hacerse faciales, por eso una tarjeta de regalo de su spa favorito les cae como anillo al dedo. Te recomendamos que regales el facial de vitamina C de Mario Badescu. $100. Mariobadescu.com. 2 de 10 Applications Ver Todo Mejores amigos Image zoom Cortesía Dicen que los diamantes son los mejores amigos de las mujeres, pero si no puedes hacer esa inversión unos como estos con gemas de aguamarina son perfectos para las chicas que le encantan las joyas. Aquamarine Rope Stud Earrings, de Blue Nile. $295. Bluenile.com. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Chica moderna Image zoom Cortesía Un bolso nunca está de más y este redondo y metálico es perfecto para las fashionistas. Andi Metallic Croc-embossed Canteen Bag, de Kate Spade. $358. Katespade.com. 4 de 10 Applications Ver Todo Para la viajera Image zoom Cortesía Si a tu amada le gusta viajar sorpréndela con este set superchic de maletas doradas. Un regalo que te agradecerá. 3 Piece Metallic Upright Set, de Rockland Luggage. $128.39. Amazon.com. 5 de 10 Applications Ver Todo El detalle ideal Image zoom Cortesía Un hermoso brazalete de oro de 18k, plata esterlina y circonia, que la hará sentir muy especial. Blue Stripes & Stones Slider Bracelet, de Pandora. $225. Pandora.com. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Objeto del deseo Image zoom Cortesía A todas las mujeres le encantan los zapatos y son sexy y festivos como estos aún mejor. Sandalias Carrie, de Flor de María Collection. $275. Flordemariacollection.com. 7 de 10 Applications Ver Todo Accesorio de moda Image zoom Cortesía Cualquier chica estará encantada con este moderno reloj que además de almacenar toda la información de tus rutinas de ejercicios, puede monitorear tu corazón, servir de GPS y muchas cosas más. Apple Watch Series 5, de Apple. $399. Macys.com. 8 de 10 Applications Ver Todo La fragancia perfecta Cortesía Un perfume compuesto con una mezcla de notas cítricas y florales, que además tiene notas de almizcle blanco y pachulí, dando como resultado una exquisita fragancia que seguro encantará a tu pareja. Perfume Darcy, de Parfums de Marly. $305. Nordstrom.com. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Noche romántica Cortesía Nada como un sensual set de panti y bracier para que tu amada te sorprenda mostrándote sus curvas una noche cualquiera. Amelie Vegan Leather Bra Set Plus Size, de Frederick's of Hollywood. $49.50. Fredericks.com. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

