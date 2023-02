San Valentín: 8 labiales para morir de amor Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pintalabios San Valentín Credit: Cortesía de las marcas Si buscas un maquillaje especial para tu cita de San Valentín, regálate uno de estos hermosos pintalabios. Sus colores intensos y sus empaques divinos los convierten en objeto de deseo. Empezar galería Inspiración victoriana Pintalabios San Valentín Credit: Cortesía Te enamorará su cápsula decorada con un lazo y te conquistará su fórmula con colágeno y aceite de fruta de la pasión que dejará tus labios suaves y con un velo de color satinado. SatinAllure Lipstic, en Crimson Ecstasy, de Pat McGrath Labs, $30. patmcgrathlabs.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Mate empoderador Pintalabios San Valentín Credit: Cortesía Este labial de acabado mate y textura cremosa está formulado con manteca de mango hidratante y se desliza con suavidad para darte una explosión de color. Empower Me Matte Lipstick Bullet, en Rojo Azul, de Treslúce. $16. treslucebeauty.com 2 de 8 Ver Todo Armas de mujer Pintalabios San Valentín Credit: Cortesía Un auténtico regalo para todos los sentidos, este pintalabios viene en un magnífico estuche en el que encontrarás la armadura -existen varios colores disponibles- fabricada por artesanos, y un pintalabios de fórmula cremosa y cuidadosa con tu piel. Estuche + labial Your Armor, en Reflect Reflective Heart Red con el tono Ebullience, de Valdé Beauty. $150. valdebeauty.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Besos de terciopelo Pintalabios San Valentín Credit: Cortesía Audaz por fuera y por dentro, este lápiz labial rico en pigmento dirigirá toda la atención a tu boca con su efecto súper. mate pero confortable en la piel. Power Bullet Matte Lipstick, en El Cinco de Mayo, de Huda Beauty. $25.sephora.com 4 de 8 Ver Todo Brillo Art Decó Pintalabios San Valentín Credit: Cortesía Esta cápsula con elegantes detalles Art Decó inspiradas por el maquillaje vintage, esconde un alegre tono con escarcha de edición limitada que te hará sonreír cada vez que lo uses. De venta exclusiva online, Rouge à Lèvres Lunaison Lipstick, en Devotion, de Gucci. $50. gucci.com 5 de 8 Ver Todo Aire oriental Pintalabios San Valentín Credit: Cortesía Un intenso y seductor color mate se une con el mejor cuidado de labios en esta barra con aceites botánicos que además se presenta en una bala con un diseño floral edición limitada. Legend Collection Lipstick Matte, en legend of Rouge, de Clé de Peau. $65. cledepeaubeaute.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rojo libre Pintalabios San Valentín Credit: Cortesía Su innovadora fórmula vegana ha logrado reemplazar el pigmento carmín, extraído de la cochinilla, que se usa regularmente en la industria de la belleza, por una opción libre de crueldad animal con fabulosos resultados. Un rojo intenso, duradero y seductor, combinado con agentes hidratantes que cuidarán tus labios al mismo tiempo. Unlocked Satin Creme Lipstick, en Red 0, de Hourglass. $38. sephora.com 7 de 8 Ver Todo Efecto brillo Pintalabios San Valentín Credit: Cortesía Además de obtener un color intenso en una sola pasada, este pintalabios aporta un brillo superior que puedes aumentar aplicando más capas. Además contiene aceites de flores y uva para humectar tu sonrisa. The Bold High Pigment Lipstick, en Wilful Red, de YSL. $39. yslbeauty.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

