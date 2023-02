Inspírate en famosas como Adamari López para dar un tono romántico a tu atuendo en San Valentín Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López, Carmen Villalobos, Clarissa Molina Credit: IG/Bendito Closet Style; IG/Carmen Villalobos; IG/Clarissa Molina ¿Ya tienes tu atuendo para tu cita de ensueño? Aquí algunas ideas de nuestras presentadoras y actrices favoritas. Empezar galería Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Vistiendo un set de Pinkapple Dresses, la presentadora nos mostró una opcion perfectas para las que buscan una opcion clasica con un toque de color. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Bendito Closet Style La reina de belleza mexicana nos maravilló con una propuesta asimétrica en un tono pastel elegida por la estilista Denise del Pino. 2 de 7 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: IG/Karla Martinez Si buscas un look más sutil, opta por rojo vino como la presentadora, la cual combinó el color romántico con pantalones negros. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Presume tus curvas como Carmen con una combinación roja de crop top y short a juego. 4 de 7 Ver Todo Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Combinó los dos colores más emblemáticos de la fecha en un atuendo fucsia y rojo. 5 de 7 Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: IG/Alejandra Espinoza ¿Te atreves a probar un cambio de color de cabello temporal como hizo la presentadora con su cabello rosa? 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Clarissa Molina clarissa molina Credit: IG/Clarissa Molina ¡Qué guapa! Maravilla en tu cita al estilo de Clarissa con un look ceñido y un recogido de cabello coqueto. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

