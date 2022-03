Oda al verde: lecciones de moda primaveral con las famosas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos, Kate Middleton, Adamari López, verde Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images; IG/Benditoclosetstyle ¡Celebramos el día de San Patricio con el color que está marcando tendencia! Empezar galería Kate Middleton Kate Middleton, look primavera Credit: Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Conmemoró la fecha de hoy con un vestido clásico verde oscuro, un tocado a juego y un broche dorado en forma de hoja de trébol. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza, Poderosas Credit: People en Español Miss Universo 2020 siguió la tendencia de los pantsuits en colores vivos con esta selección de su estilista Reading Pantaleón para nuestro evento Poderosas Live 2022. 2 de 8 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Alexander Tamargo/Getty Images En el primer episodio de La Mesa Caliente (Telemundo), la presentadora vistió un pantsuit verde y un collar de perlas elegido por la estilista del programa, Karla Birbragher. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Adamari López Adamari Lopez Credit: Bendito Closet Style/Instagram La presentadora llevó este atuendo verde neón de pantalones anchos elegido por su estilista Denise del Pino para asistir a La Mesa Caliente. 4 de 8 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Premios Billboard Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images ¡Qué cuerpazo! Nos maravilló en los Premios Billboard del 2020 con esta propuesta de escote profundo. 5 de 8 Ver Todo Ana Brenda Contreras Ana Brenda Contreras, Chiquibaby, Adamari López Credit: Cortesía de Laura Mejia Cruz Para celebrar su línea para el cabello, Eva+Avo, vimos a la actriz portando una prenda verde asimétrica. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer López J.Lo Credit: Gotham/GC Images Siempre divina y más con este tono, quedamos enamoradas del saco dramático que portó la Diva del Bronx en Nueva York. 7 de 8 Ver Todo Meghan Markle Meghan Markle Credit: Gareth Cattermole/Getty Images ¿Recuerdas este look monocromático del 2020? Impactó con un traje verde con capa y tocado a juego. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

