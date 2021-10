Salvatore Ferragamo lanza su primera colección de zapatos hechos con material reciclado La colección también incluye correas y ya está disponible en farfetch.com Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los tiempos han cambiado y las grandes casas de moda han tenido cambiar también. Y es que ahora hay una generación más consciente e interesada en la historia que hay detrás de sus marcas favoritas. Es por eso por lo que grandes marcas como Gucci, Oscar de la Renta, Saint Laurent, Stella McCartney y Michael Kors, entre muchas otras, decidieron no usar más pieles de animales en sus colecciones, y cada día se unen más firmas. Incluso, la cadena de tiendas Neiman Marcus, anunció hace unos meses que no venderá ninguna pieza hecha con piel de animal. A eso se unen las compañías que también se preocupan por el medio ambiente y están tomando pasos agigantados para aportar su granito de arena a esta causa. Ahora en esa lista encontramos a Salvatore Ferragamo, cuya marca acaba de lanzar una extensa colección eco-friendly. La colección Salvatore Ferragamo Icon-Up cuenta con 300 piezas de zapatos y correas, que fueron fabricados con partes de prendas viejas como zapatos, accesorios y tela de la misma marca. Las piezas fueron creadas por artistas y artesanos italianos, quienes le dieron una nueva vida a icónicas prendas de la firma que ya estaban en el olvido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salvatorre Ferragamo, coleccion hecha con material reciclado Credit: Cortesía Salvatorre Ferragamo, coleccion hecha con material reciclado Credit: Cortesía Salvatorre Ferragamo, coleccion hecha con material reciclado Credit: Cortesía Salvatorre Ferragamo, coleccion hecha con material reciclado Credit: Cortesía El empaque, la caja, la bolsa que acompaña cada pieza y hasta el papel en que vienen envueltas las piezas, también están elaborados por material reciclado. Los zapatos y las correas tienen un estampado fabuloso y mantienen el estilo y la elegancia de la marca. La colección está disponible en farfetch.com y los precios oscilan entre $495 y $895.

