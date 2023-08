Este es el salón dominicano donde Yailin, La Materialista, Ivy Queen y más famosas encargan sus pelucas Hablamos con la fundadora del Riva Hair Extension Center en Santo Domingo, para averiguar cuál es el secreto que hace triunfar a sus pelucas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucir peluca ya no es ningún tema tabú ni un asunto exclusivo de mujeres afroamericanas o latinas. Su uso se ha generalizado mucho convirtiéndose en un accesorio de moda, pues permite cambiar de look sin mucho esfuerzo; al margen de ser un elemento esencial a la hora de hacer frente a algunas enfermedades que provocan alopecia. También las celebridades han popularizado su consumo pues sabemos que sería arte de magia presumir una cabellera XXL ultra lacia de color azabache un día, al siguiente un bob platinado y al otro una media melena rojiza. Una de las famosas que más ha presumido su uso es la rapera dominicana Yailin, quien incluso ha compartido donde las encarga, igual que su compatriota La Materialista. PEOPLE en Español ha conversado con Evelin, quien fundó el Riva Hair Extension Center en Santo Domingo (República Dominicana) junto a sus hermanos y hoy sigue al frente de la empresa, para averiguar cómo trabajan y cómo han logrado conquistar a un amplio público con sus creaciones. Salón dominicano pelucas Yailin Evelin y sus hermanos, fundadores de Riva Hair Extension Center | Credit: Cortesía ¿Cuándo comienza la aventura de Riva Hair Extension Center?

El salón Riva Hair Extension Center empezó en 2011. Primero [nos especializamos] en extensiones y luego iniciamos con las pelucas en 2015, primero para mi uso proprio y luego lo fuimos comercializando. ¿Cómo es el proceso de elaborar una peluca?

Primero se consulta con el artista o cliente preguntándole qué desea y cuáles son sus necesidades, la ocasión para la que necesita la peluca, puede ser un evento o si es un cliente para un uso diario. Cuando ya se acordó el diseño, se elige el materia adecuada. Lo primero es elegir el frontal -el inicio de la peluca, lo que queda encima de la frente-, que sea de la más alta calidad, que se pueda percibir lo más natural posible. Entonces se elige la cantidad de cabello que se utilizará para la peluca y tiene que ser de la misma calidad que la del frontal. Si es un color especial se le da color antes de elaborar la peluca. [Excepto] en una que montamos para Yailin (la que usó en su video de Pa Ti con Tekashi) que se hizo de la forma contraria. Se montó la peluca y después se le hizo el juego de color. ¿Son de cabello humano natural?

Sí, 100%. Esa es nuestra marca de fábrica. ¿Cuántas horas toma fabricar una peluca?

Entre 2 y 12 horas, todo depende del color y tamaño que solicita el artista o cliente. ¿Todo el proceso lo hacéis en República Dominicana?

Sí, todo se hace aquí. ¿Cómo se coloca después en la cabeza para que quede natural?

Primero se lava el cabello, luego se le da una hidratación, luego se procede al secado. Una vez el cabello limpio se le hacen trenzas para reducir el volumen del cabello natural. Luego se coloca una malla que sea la mas similar posible al color de la piel, posteriormente se aplica un pegamento antialérgico y transparente en la parte frontal de la cabeza, se debe dejar secando de 25 a 30 minutos. Después se coloca la peluca y le cosemos la parte inferior de las trenzas con la peluca para un mejor agarre. ¿Y cómo se retira? ¿Es fácil hacerlo en casa?

Sí, es super fácil, con la postura mencionada más arriba es verdad que es más recomendable retirar con un profesional, esta postura la utilizan más las artistas cuando tienen un show. Pero los clientes que llevan pelucas en su día a día, pueden utilizar la postura sin pegamento, se agarra con clip y con una goma elástica dentro de la peluca. Salón dominicano pelucas Yailin Credit: Cortesía ¿Cuál es la clave para que una peluca quede perfecta?

Ser detallista es primordial, la calidad del material utilizado y la experiencia de la gente que la hace y la pone. Salón dominicano pelucas Yailin Credit: Cortesía ¿Cuánto puede costar una peluca de esta calidad?

Entre 700 y 3,000 dólares, depende del tamaño y el color. ¿Cuál es la peluca más larga que habéis hecho?

Es una peluca de 40 pulgadas que son 101.60 cm ¿Y la más complicada?

Fue una que llamamos animal print. Fue muy complicada porque los colores se mezclan a la hora de hacer el trabajo. Salón dominicano pelucas Yailin Credit: Cortesía Desde 2015 que comenzasteis con las pelucas, ¿qué cambios habéis notado en vuestras clientas?

Más confianza en sí mismas, mas seguridad, y felicidad porque pueden cambiar de color sin dañar su cabello. Tenemos clientes que vienen para un cambio de look pero también clientes que vienen por tema de salud al sufrir de alopecia u otras enfermedades que te hacen perder el cabello. ¿Creéis que aún existe una "vergüenza" a decir que se usa peluca o se ha normalizado?

Aquí en República Dominicana se ha normalizado, es más, se ve como un lujo. Salón dominicano pelucas Yailin Credit: Cortesía ¿Con qué celebridades habéis trabajado?

Rosalía, Tokisha, Ivy Queen, el Alfa, La Insuperable, La Materialista, Alexandra MVP, La Perversa, Villano Antillano , Rosaly Rubio, Sarodj Bertin y Yailin la mas viral entre otras. ¿Qué planes tenéis para el futuro?

Expandirnos, poder trabajar con artistas internacionales. Nos encantaría colaborar con Cardi B, Beyoncé, Nicky Minaj, para llegar a clientes de todo el mundo y que nuestro trabajo sea reconocido. Que Riva Hair Extension Center sea el Louis Vuitton de las pelucas. Hemos abierto una pagina para llegar al cliente estadounidense, estamos finalizando algunos ajustes para poder ofrecer nuestros productos vía esta pagina. rivahairextensioncenter.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de visitar su página web, el salón ofrece sus servicios a través de Instagram -donde podréis ver una amplia y variada muestra de su trabajo - y Whatsapp y realiza envíos a todo el mundo.

