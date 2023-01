El look del día – enero 26, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Salma Hayek Credit: Splash News/The Grosby Group Adamari Lopez, Francisca y Salma Hayek son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Siguió la tendencia de los look inspirados en los años setenta con este pantsuit magenta elegido por la estilista Denise del Pino. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Bendito Closet Style Presumió su figura esbelta con un enterizo blanco y accesorios dorados que la hicieron lucir como una diosa. 2 de 9 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek Credit: Splash News/The Grosby Group La actriz nos dejó boquiabiertas con la propuesta de malla adornada con flores y frutas bordadas que llevó en el estreno de su nueva película, Magic Mike's Last Dance. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andreína Martínez Founier andreina martinez founier Credit: IG/andreina martinez founier La bella Miss Republica Dominicana posó frente al logo de Telemundo en una visita al canal luciendo un conjunto blanco y negro muy elegante y su cabello en una cola de caballo. 4 de 9 Ver Todo Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Guapísima lució la querida presentadora con un minivestido morado, botas de tacón y, por supuesto, sus rizos divinos. 5 de 9 Ver Todo Anne Hathaway Anne Hathaway, Paris Fashion Week Credit: Marc Piasecki/WireImage Nos impresionó en el desfile de Valentino en Paris Fashion Week con un atuendo de estampado salvaje confeccionado por la marca. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Middleton Kate Middleton Credit: Chris Jackson/Getty Images La princesa lució chic con un toque de color vistiendo un saco fucsia y blusa a juego sobre un pantalón negro. 7 de 9 Ver Todo Kylie Jenner kylie jenner Credit: Mega/The Grosby Group Eligió un corset con escote atrevido de inspiración vintage y una falda ceñida para asistir al desfile de Jean Paul Gaultier en París. 8 de 9 Ver Todo Sofia Carson Sofia Carson Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Espectacular lució la joven actriz en París con esta confección plateada cubierta en lentejuelas creada por Valentino. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

