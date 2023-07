Salma Hayek marca tendencia con su traje de baño al estilo de Barbie ¡Qué guapa! La actriz incendió las redes con esta propuesta fucsia que la hizo lucir como una Barbie mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este verano, el Barbiecore promete ser la tendencia más popular de la moda y Salma Hayek nos está mostrando cómo la puedes lucir en todo momento. En su cuenta de Instagram, la mexicana compartió unas fotos mientras disfrutaba de un momento en la piscina con su esposo multimillonario, François-Henri Pinault, y sus seguidores quedaron maravillados con el look. "Disfruté de las grandes bendiciones del sol 🌞 agua 💧 y amor ❤️ #agradecida", escribió la actriz de Black Mirror. En las fotos, Hayek posó con un traje de baño de una pieza con escote atrevido en el tono fucsia perfecto para la que aman la tendencia inspirada por la película de Barbie. Salma Hayek, bikini Credit: IG/Salma Hayek Salma también mostró su deslumbrante anillo de bodas mientras se cubría los ojos con las manos en otra foto, complementado por un brazalete de hilo morado. Salma Hayek, bikini Credit: IG/Salma Hayek Los seguidores de Hayek en Instagram quedaron enamorados del estilo, dejando miles de comentarios de inmediato. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Linda", "hermosa" y "la Barbie mexicana" contaron entre los piropos que colgaron en su perfil.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Salma Hayek marca tendencia con su traje de baño al estilo de Barbie

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.