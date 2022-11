¡Omg! Tienes que ver el sexy video de Salma Hayek recibiendo un striptease de Channing Tatum La actriz mexicana protagoniza junto al actor la película Magic Mike's Last Dance. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Salma Hayek siempre ha sido una de las famosas más sexy de Hollywood y aunque pasen los años, esa sensualidad no desaparece. A sus 56 años, la guapa mexicana ha logrado mantener una increíble figura, una que no dejan de admirar sus millones de fans alrededor del mundo y tampoco otras celebridades. Lo que más nos gusta es que la actriz no tiene reparos en mostrar todos sus atributos, en especial cuando se trata de un nuevo proyecto. La guapa mexicana forma parte la tercera y última parte de la película Magic Mike's Last Dance y por lo que se puede apreciar en el trailer, en este entrega del film, la actriz mexicana deja todo en la pista y de qué manera. La química entre ella y Channing Tattun es palpable y sus looks están increíbles. En la escena en que conoce a Mike, el personaje de Tatum, la actriz aparece con elegante y recatado jumpsuit fucsia. Pero eso sí, en sus demás escenas la vemos llevando ropa bastante sexy y atrevida. Pero no podemos negar que se nos pararon los pelos al ver a Tatum haciéndole un striptease a la artista mexicana y ella no se queda atrás. Sus movimientos son muy sensuales y estamos seguras de que estas escenas darán mucho de qué hablar. "Algo para que fluya la sangre", escribió Hayek junto al video que publicó en su cuenta de Instagram. En el clip, además de bailar con Tatum y un grupo de bailarines, Hayek también canta. La película se estrena el 10 de febrero del 2023. ¿La vas a ver? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salma Hayek, Channing Tatum Credit: Trailer Salma Hayek, Channing Tatum Credit: Trailer

