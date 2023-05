Salma Hayek comparte su intensa rutina de belleza antes de la gala del Met junto a Penélope Cruz Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Salma Hayek y Penelope Cruz belleza gala del Met 2023 Credit: Instagram Salma Hayek La mexicana compartió varias imágenes de su preparación para el evento con el mensaje "algunas de nosotras tenemos que pasar por largas rutinas de belleza para estar presentables en la alfombra, otras simplemente se despiertan divinas" en referencia a que, como vemos en las fotos, Cruz está simplemente acompañando a su amiga. Empezar galería Bien avenidas Salma Hayek y Penelope Cruz belleza gala del Met 2023 Credit: Instagram Las actrices mantienen una bonita amistad desde hace más de 20 años y pasaron el día juntas antes de posar en la alfombra de la gala del Met, un evento que reúne a celebridades y diseñadores que este año celebraba la obra de Karl Lagerfeld. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Looks divinos Salma Hayek y Penelope Cruz belleza gala del Met 2023 Credit: Instagram Por supuesto, ambas se colocaron entre las mejor vestidas de la gala. Hayek con un diseño rojo brillante de Gucci, y Cruz, quien además este año era coanfitriona del evento, con un fabuloso traje Chanel. 2 de 8 Ver Todo Secretos de belleza Salma Hayek y Penelope Cruz belleza gala del Met 2023 Credit: Instagram Entre las instantáneas que ha compartido la actriz mexicana, podemos ver cómo la experta de belleza Camila Pérez le realiza un masaje linfático en la zona abdominal para mejorar la circulación y eliminar la retención de líquidos, algo importante cuando se van a lucir prendas ajustadas como el vestido de Salma. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Risas y confidencias Salma Hayek y Penelope Cruz belleza gala del Met 2023 Credit: Instagram La protagonista de Frida, quien no paraba de hacer reír a su comadre, también aparece con una mascarilla facial, que preparó su piel para una noche de intenso maquillaje y ser fotografiadas miles de veces. 4 de 8 Ver Todo Comodidad absoluta Salma Hayek y Penelope Cruz belleza gala del Met 2023 Credit: Instagram Hayek, a quien también vimos con unos parches bajo los ojos para refrescar la zona y reducir la hinchazón, posó con un pijama satinado en la comodidad de una habitación de hotel mientras su amiga lució pantalones de mezclilla, una blusa de flores y tenis. 5 de 8 Ver Todo Dúo dinámico Salma Hayek y Penelope Cruz belleza gala del Met 2023 Credit: Instagram La estrella mexicana alabó el aspecto de Penélope Cruz, a quien no vemos en ningún momento recibir algún tipo de tratamiento cosmético preparando su piel para la gran noche. Hayek disfruto también de un facial de la mano de Iván Pol, conocido como Beauty Sándwich, famoso por rejuvenecer la piel y devolverle la luminosidad. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Resultado fabuloso Salma Hayek y Penelope Cruz belleza gala del Met 2023 Credit: Kevin Mazur/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue Todo el consentimiento valió mucho la pena pues cuando Salma pisó la alfombra nos deslumbró con su increíble look de belleza creado por Sofia Tilbury. Un maquillaje donde las sombras luminosas y un labial grosella con acabado mate fueron los protagonistas. 7 de 8 Ver Todo Brillo sin par Salma Hayek y Penelope Cruz belleza gala del Met 2023 Credit: Kevin Mazur/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue La actriz española no se quedó atrás y desplegó sus mejores armas de seducción. Charlotte Tilbury fue la encargada de crear este rostro luminoso, labios mate y mirada intensa con sombras café que hizo brillar a Cruz en la alfombra. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

