Salma Hayek revela su secreto inesperado para ocultar sus canas Aquí los detalles de su consejo y nuestros propios tips para cubrir el pelo gris en solo segundos.

Cuando se trata de la belleza y el envejecimiento, Salma Hayek es un libro abierto. En su cuenta de Instagram, la actriz mexicana comparte sus tips de cómo mantiene su belleza natural sin botox o intervenciones quirúrgicas, optando en cambio por la meditación o la natación. Ahora, la estrella de Frida compartió un secreto con sus fans: nunca usa lentes de sol en su cabeza. Salma Hayek, canas Credit: IG/Salma Hayek "Aquí les va un consejo para cubrirse las canas sin teñirse el cabello… quítense los lentes de la cabeza!!!😜😹 bienvenida la sabiduría🦉", escribió en su página de Instagram. En una de las fotos, Hayek tiene su cabello empujado hacia atrás por sus gafas de sol, lo cual muestra un poco de canas alrededor de sus sienes. Sin embargo, con su cabello suelto alrededor de su rostro, las canas están ocultas, mostrando que sus gafas de sol tienen la culpa de revelar el gris. Salma Hayek, canas Credit: IG/Salma Hayek La actriz también ha compartido que entre sus visitas al salón, utiliza su propio rímel para cubrir canas, ya que el tono encaja perfectamente con su cabello oscuro. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Buscas cubrir tus propias canas en solo segundos como Salma? Aquí te recomendamos algunos de los productos favoritos de nuestro equipo de moda y belleza. canas, productos Credit: Cortesía Color Wow, Root Coverup Powder, $34.50, sephora.com canas, productos Credit: Cortesía L'Oreal Paris, Magic Root Cover Up, $10.99, target.com

