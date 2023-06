Salma Hayek recién levantada muestra su rostro sin gota de maquillaje con sus canas y arrugas Sin filtros ni arrepentimientos la actriz mexicana comparte en sus redes sociales imágenes donde se evidencia el paso del tiempo a sus 56 años: "Todavía sigo aquí" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con total naturalidad la deslumbrante actriz mexicana Salma Hayek compartió ayer en sus redes sociales una imagen en la que se aprecia su rostro sin gota de maquillaje a sus 56 años. "Yo aquí despertándome y contando cuantas canas y arrugas se colaron a la fiesta esta mañana", comenta la protagonista de Puss in The Boots 2 en el texto abajo de la foto. En la imagen muestra su cara mientras señala las marcas de la edad que hacen parte del proceso natural que nos sucede a todos a través de los años. La actriz nos tiene acostumbrados a lucir su tonificado cuerpo en bikini con sus curvas de infarto o sus sensuales escotes en trajes de gala en las alfombras rojas, pero esta nueva faceta tan real y humana de mostrarse tal y como es causó gran revuelo. Sus amigas y compañeras de trabajo no tardaron en elogiarla por su ejemplo. Famosas como Cindy Crawford y Olivia Wilde reaccionaron a su post mientras que sus miles de fanáticos no dejaron de opinar con respecto a la imagen. "Aún así eres una diosa", "¡Qué bonita!", "Gracias por compartir, esto ayuda a que todos vean que hasta las más bellas y famosas envejecen", fueron apenas algunos algunos de los comentarios por parte de sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hayek quien sigue tan activa y dedicada a su carrera en esta década de su vida comentó en una pasada entrevista a la revista Glamour que pensó que su edad afectaría sus proyectos laborales: "Pensé que envejecer significaba que no iba a trabajar, pero estoy trabajando", compartió. "Todavía estoy aquí. Intentaron deshacerse de mí de mil maneras, pero estoy aquí", dijo. La naturalidad es una de las características que mejor definen a la madre de Valentina Paloma Pinault Hayek, quien con su autenticidad está dando una gran enseñanza a su hija adolescente. Salma rostro Credit: Getty/Mike marsland Wireimage Nosotros aplaudimos su ejemplo, y si madurar implica verse tan guapas como Salma, ¡pues venga!

