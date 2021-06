Salma Hayek engalana la portada de Instyle y a sus 54 años luce mejor que nunca En la entrevista, además de hablar de sus nuevos proyectos y de su vida familiar, la actriz mexicana habla de su figura sin tapujos. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas nos enteramos de que el año pasado Salma Hayek pasó uno de los momentos más difíciles de tu vida y que incluso estuvo al borde de la muerte por culpa de la COVID-19. Por suerte, la actriz mexicana salió airosa de ese episodio y ahora reaparece más fuerte y hermosa que nunca en la portada de InStyle. Hayek engalana la portada del mes de julio de dicha publicación en la que se pueden encontrar imágenes espectaculares, al igual que una extensa entrevista en la que la mexicana habló de sus nuevos proyectos, entre ellos la nueva película House of Gucci, y de la relación que lleva con su esposo François-Henri Pinault. Otra de las cosas que la actriz compartió fue su lucha por unas cuantas libras de más que agarró durante la filmación de dicha película a finales del año pasado. "No era ni el final de los días festivos y yo dije, 'ok tráiganme los caftanes", dijo Hayek acerca de la ropa que pidió para usar en The House of Gucci. "He perdido muy poco [de peso]. Uno lo agarra tan fácil, pero se toma tanto tiempo para perderlo". Si bien asegura que aprecia su cuerpo, sobretodo teniendo el cuenta "todas las millas" que le ha puesto, ella entiende la presión que como actriz tiene que cargar no solo por su figura sino también por su edad. "Tomando en cuenta la presión que le he puesto y cómo lo he juzgado, mi cuerpo ha sido increíblemente generoso", dijo. "No creo que sea un tamal caliente, pero yo se que para mi edad y de acuerdo con el estilo de vida que he llevado, no estoy tan mal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes están espectaculares y en ellas la actriz de 54 años luce más joven y fresca que nunca. De hecho, en la foto de la portada Hayek, luce como si estuviera en sus 30s, y es que al parecer el tiempo no pasa por ella. Salma Hayek - InStyle Cover - DO NOT REUSE Credit: PHOTOGRAPHED BY Charlotte Hadden Salma Hayek - Portada de InStyle Credit: Portada de InStyle; Fotografiada por Charlotte Hadden Salma Hayek - InStyle Cover - DO NOT REUSE Credit: PHOTOGRAPHED BY Charlotte Hadden En una de las imágenes la vemos con un fabuloso traje verde esmeralda con vuelos, de Alexander McQueen, mientras que en otra foto su escote es el protagonista con un fabuloso vestido Bottega Veneta. Lo más cool es que Hayek, quien es amante de los animales y tiene varias mascotas, también posó con dos de sus palomas. Si quieres leer la extensa entrevista y ver más fotos, puedes obtener la edición de julio de la revista InStyle que sale a la venta este próximo 11 de junio.

