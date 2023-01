¡Wow! Este peinado hizo que Salma Hayek luciera 20 años menos A sus 56 años, la actriz mexicanas no deja de sorprendernos con su juvenil apariencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salma Hayek siempre ha sido una de las artistas latinas más sexy y bellas de Hollywood, y con el pasar de los años, esa belleza no desaparece. Y es que la guapa mexicana ha logrado mantener una increíble figura y un rostro envidiable, una que no dejan de admirar sus millones de fans alrededor del mundo y tampoco las celebridades que la siguen. Lo que más nos gusta es que la actriz mexicana de 56 años no tiene reparos en mostrar todos sus atributos y tampoco es probar nuevas tendencias de maquillaje al igual que nuevos peinados que la hagan lucir mucho más espectacular de lo que está. Ese fue el caso hace unos días cuando Hayek sorprendió a sus millones de seguidores con un moderno look que la hizo lucir como nunca antes. Hablamos de la fabulosa cola de caballo que le quitó como 20 años de encima. El peinado resaltó los hermosos rasgos faciales de Hayek y permitió que su hermoso maquillaje, que incluía un fabuloso labial rojo, fuera el foco de atención. La encargada de realizar este moderno y fresco look que ha causado sensación fue la estilista de las famosas Jennifer Yepez, quien además es la estilista de cabecera de Hayek, también se encarga del cabello de Zendaya, Jessica Alba y Gigi Hadid, entre otras. La realidad es que ya sea en una alfombra, disfrutando de unas vacaciones en la playa o sin llevar ni una gota de maquillaje, la artista no deja de sorprendernos. ¡Qué bella! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salma Hayek Credit: Instagram/Jennifer Yepez Salma Hayek Credit: Instagram/Jennifer Yepez

