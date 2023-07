Este es el secreto de Salma Hayek para una piel radiante ¡y no es bótox! La veterana actriz mexicana reveló cuál es su técnica para mantener la juventud a sus 56 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salma Hayek asegura que tiene el mejor truco para mantener su rostro radiante, no es bótox y es completamente natural. En una conversación con la presentadora Kelly Ripa en su más reciente episodio de su podcast "Let's Talk Off Camera, la estrella mexicana afirmó que en sus 56 años nunca ha usado bótox para mantener su apariencia. "¡Sin bótox!", respondió cuando la conductora le preguntó si alguna vez lo había usado y habló de una "meditación extraña" la cual aseguró desarrolló hace un tiempo en la que siente que la energía "baila" por todo su cuerpo. "Hago muchas de las máquinas de frecuencia y en mí funcionan mejor que en nadie", explicó. "Y solo la meditación... a veces, cuando lo hago, la gente me dice cuando salgo de la habitación: 'Oh, Dios mío, pareces tener 20 años'". Salma Hayek Credit: Photo by Bryan Bedder/Getty Images for Netflix Agregó: "Cuando no medito por algún tiempo, ¿adivinen qué? No solo se me comienza a caer la cara y todo comienza a caer, sino también mi hernia de disco, el problema en mi cuello, el problema en mi cadera y en mis tobillos. Empiezo a desmoronarme". Si bien atribuye los resultados a esta práctica milenaria, Hayek no se limita a esta técnica, sino también que usa máquinas de radiofrecuencia que ayudan a que circule mejor la sangre, se produzca colágeno, disminuye las cicatrices y la flacidez. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En junio del 2021, la estrella de exitosas producciones como Frida y Desperado contó a People que para combatir el estrés del trabajo tiene una rutina de meditación con su búho blanco.

