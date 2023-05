¡Wow! Salma Hayek causa sensación con su look inspirado en Jackie Kennedy La guapísima actriz lució increíblemente sofisticada con un traje vintage similar al que llevaba la ex primera dama estadounidense cuando su esposo fue asesinado, hace casi 60 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salma Hayek sigue dando de qué hablar en materia de moda y belleza. Esta semana encendió las redes con un bikinazo amarillo en la playa y este sábado lo hizo de nuevo con su look en el que rinde homenaje a la icónica ex primera dama estadounidense, Jackie Kennedy. La actriz nominada al Oscar llegó de la mano de su esposo François-Henri Pinault al evento privado Bungalow Gucci en celebración de la apertura de Gucci Meatpacking District en la ciudad de Nueva York. La estrella de 56 años lució un traje de falda en negro y dorado con detalles en encaje, incluido un bustier que resaltaba su figura, todo diseñado por la reconocida casa italiana. Combinó el look con unos zapatos de plataforma de punta abierta y uno bolso acolchado negro. En joyas, llevó las piezas de De Beers seleccionadas por la estilista Rebecca Corbin-Murray y en el maquillaje, las artistas Sofia Schwarzkopf y Charlotte Tilbury optaron por un estilo nude y glamouroso. Salma Hayek Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Gucci Para el cabello, la también productora reclutó a la estilista Jennifer Yepez para rizar y dar forma a sus mechones muy al estilo de los sesenta de la alta sociedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Inspiración Jackie O", fue el mensaje que Hayek utilizó en sus redes sociales donde compartió un carrusel de fotos de su atuendo. La protagonista de exitosas producciones como Frida y Desperado probablemente estaba comparando su traje con el traje de falda de tweed rosa de Chanel que Kennedy usó en Dallas en 1963 cuando su primer esposo, el presidente John F. Kennedy fue asesinado. President Kennedy, Governor Connally y Jaqueline Kennedy Credit: Bettmann / Getty Images

