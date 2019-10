Las celebridades latinas que presumen de sus curvas By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Caderas sinuosas, pechos voluptuosos, traseros generosos... numerosas celebridades latinas presumen sus curvas con mucho orgullo, acentuando los atributos femeninos que les dan un encanto especial. Escotes de vértigo, siluetas ceñidas o estratégicas aberturas convierten a estas mujeres en diosas de la naturaleza. Empezar galería SALMA HAYEK Image zoom Jeff Spicer/Getty Images La actriz mexicana no tiene ningún reparo en lucir todos sus encantos sobre las alfombras. Con vestidos ceñidos y escotes generosos, la fashionista es un espectáculo de curvas voluptuosas que seduce a quien la mira. Advertisement Advertisement JENNIFER LÓPEZ Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images ¡Bidi bidi bombom! El trasero de la cantante es uno de los más admirados del mundo del espectáculo y cuando lo pone en movimiento durante sus actuaciones es pura energía. En las alfombras siempre posa para resaltar su mejor ángulo, que en ella, ¡son todos! DENISE BIDOT Image zoom Taylor Hill/WireImage) La modelo de ascendencia puertorriqueña ha demostrado que las figuras curvilíneas están más de moda que nunca y su actia vida profesional ha ayudado a democratizar la moda y convertirla en un negocio en que el que cabe la diversidad. Advertisement DASCHA POLANCO Image zoom Jim Spellman/Getty Images La dominicana llegó a quejarse de que, pese a ser famosa internacionalmente, no había diseñadores que quisieran vestirla para las ocasiones importantes. Y es que ser una mujer con curvas no estaba cuadrando con los diseños de las firmas de moda, enfocados en las mujeres muy delgadas. Afortunadamente para la actriz, esta situación está mejorando. CHIQUIS RIVERA Image zoom Mezcalent Aunque ha intentado bajar de peso en numerosas ocasiones, la mexicoamericana siempre regresa a una silueta curvilínea. Caderas anchas, pecho generoso son algunos de los rasgos carcaterísticos de la estrella de telerrealidad, quien está aprendiendo a vestir para su cuerpo. GINA RODRÍGUEZ Image zoom Amy Sussman/Getty Images El cuerpo de la intérprete e ascendencia puertorriqueña podría ser categorizado como “reloj de arena”, pecho y caderas amplios, y cintura más estrecha. Una silueta ideal para vestir de manera femenina y seducir con sus encantos. Advertisement Advertisement Advertisement AMÉRICA FERRERA Image zoom Araya Diaz/WireImage ¿Qué podríamos decir de la actriz que participó en la película Las mujeres de verdad tienen curvas? La intérprete de raíces hondureñas las luce con nauralidad y sencillez, sin intentar explotar sus curvas. SARA RAMÍREZ Image zoom Jason LaVeris/FilmMagic Famosa por su papel en la ser Grey’s Anatomy, a la mexicana la hemos visto engalanar alfombras con vestidos palabra de honor, cortes ceñidos, tejidos satinados… herramientas para mostrar sus curvas de manera sexy y elegante. LORENA DURÁN Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret La española ha sido la primera modelo curvy de la firma de lencería Victoria’s Secret. Con una larga trayectoria en el mundo de la moda le sobran los otivos para presumir de su cuerpo tonificado. Advertisement Advertisement Advertisement DEMI LOVATO Image zoom Gregg DeGuire/WireImage A la cantante mexicoameriana le ha costado mucho aceptarse tal y como es, pero ha llegado a un puntoque ya ni le importa publicar imágenes en sus redes en las que se aprecia su celulitis. Amante de los vestidos ajustados que acentúan sus caderas, el estilo de Lovato ha evolucionado y mejorado con los años. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

