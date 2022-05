Te sorprenderá todo lo que llevan en sus carteras Salma Hayek y su hija Valentina La actriz mexicana y su hija tienen muchísima complicidad y ambas comparten el gusto por la moda y la belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estamos seguras de que al igual que a nosotras, a muchas de ustedes les da mucha curiosidad saber lo que llevan las celebridades en sus carteras, en especial cuando se trata de una estrella de la talla de Salma Hayek. Ya no nos tenemos que imaginar más porque Hayek le mostró a la revista Vogue, lo que tiene en su bolso. Lo mejor de todo es que en esta misión, la actriz mexicana se hizo acompañar de su hija Valentina, Paloma Pinault, quien también compartió el contenido de su cartera. Madre e hija tenían carteras de Yves Saint Laurent, una de las marcas de la compañía que maneja François-Henri Pinault, esposo de la actriz y padre de su única hija. "Primero tengo mi IPod, y esta es una pintura que hizo Valentina. Me encanta esa pintura y la pintó ella. Luego empecemos por los snacks. Son buenas pa la dieta. Son ricas, pero son raras. Y luego para compensar tengo chocolate porque no puedo salir sin el chocolate. Este chocolate se llama Diana como mi mamá, por eso lo compré porque tenía curiosidad, pero me volví adicta. Es de rosas, sientes los pétalos de las rosas. Está buenísimo", contó Salma mientras iba sacando todo lo que tenía en su bolso, en el que también lleva snack para perros y maquillaje. "Tengo dentro de esta bolsa, otra bolsa [con productos de belleza. Tengo aquí estas toallitas que son para cuando el pelo hace todo frizz, te las pasas así y te lo aplana. [Tengp] Lip gloss, [porque] se me resecan mucho los labios. A de ser porque hablo mucho. Es de La Mer, que me encanta. Tiene un poquito de menta". En su hermoso bolso negro, la también productora lleva chile en polvo el cual, según sus palabras, lo uso para todo. Además, lleva aceite de rosas, mentas, una botella de agua muy chic, de Balenciaga, al igual que palo santo, para según ella, combatir las malas vibras dónde quiera que vaya, una libreta y una billetera, de Gucci. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hija de 14 años, quien habla un perfecto español, portaba un bolso marrón de Yves Saint Laurent, que, de hecho, se la llevó del clóset de su mamá, algo que al parecer acostumbra a hacer. Y es que no puede negar que ha heredado el gusto por la moda de sus padres. Salma Hayek y Valentina "En el mío, la primera cosa que tengo es esta cámara, es nueva, pero normalmente tomo las fotos de mis amigos, de todo. Me encanta la fotografía", contó la joven, a quien además le gusta llevar consigo varios perfumes. "Tengo este aceite de Olaplex, es como mi tercer pote. Huele bien rico. Esto es Charlotte Tilbury Lip Cheat, en Iconic Nude, me encanta. Siempre me lo pongo en mis labios. Este es un labial Gucci, en Ester Rosewood. 'también ese es robado', interrumpe su mamá. 'yo estoy viendo en esa bolsa todo lo que no encuentro'". En su cartera, Valentina también tiene audífonos, un brillo de labios con color, de Victoria Beckham, un anillo familiar que le regaló su abuela materna, y un rizador de pestañas que no cambia por nada. En este video se puede apreciar la complicidad que tienen ambas y su gusto por la belleza.

