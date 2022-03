Mira lo que le sucedió a Salma Hayek justo antes de subir al escenario durante los Sag Awards La actriz casi no pierde el accesorio más importante de su look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gran noche de los Sag Awards se llevó a cabo este pasado fin de semana y la ceremonia estuvo cargada de muchas emociones y momentos únicos, en especial para los latinos. Y es que Eugenio Derbez se llevó una estatuilla gracias a su actuación en la película CODA. Sin duda, una noche muy especial para el actor y los mexicanos. Otra latina que también se hizo presente durante esta ceremonia fue Salma Hayek, quien se encargó de entregar el premio al mejor actor de película de televisión o miniserie. Para la ocasión, la actriz eligió un hermoso traje rosado de Gucci, el que combinó con una cola de cabello y un fabuloso maquillaje en el que resaltó un delineado azul marino. Con el vestido, Hayek también llevó delicados guantes de encaje. Fueron precisamente sus fabulosos guantes los que la pusieron en aprieto en un momento crucial de la noche. Resulta que momentos antes de que llegara su turno para subir al escenario, la mexicana decidió ir al baño dónde se encontró a la actriz Fran Drescher. Al saludarla, sus guantes se quedaron atascados en la pedrería del vestido de Drescher y ahí empezaron los nervios de la mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi guante se quedó atascado el vestido de la increíble Fran Drescher", escribió la mexicana junto al video del divertido incidente que publicó en su cuenta de Instagram. "Así que me quedé atrapada en el baño justo antes de que me tocara darle el premio a Michael Keaton, quien también estaba en el baño". Por suerte, una joven que al parecer estaba trabajando en la ceremonia, llegó al rescate de Hayek y con mucho cuidado liberó el guante sin romperlo y le permitió a Hayek irse corriendo al escenario. Este sí que fue un momento memorable que seguramente ninguna de las dos olvidará.

