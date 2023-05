Duelo de estilo: Salma Hayek y Eva Longoria visten de negro en Cannes ¡Dos estrellas latinas, un evento lleno de glamour! ¿Cuál look prefieres? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El festival de cine más glamoroso ha regresado! Además de disfrutar de los últimos estrenos en Cannes, las estrellas también disfrutan de fiestas que celebran los acontecimientos de la industria del cine. En estos eventos espectaculares vimos a dos de nuestras celebridades favoritas vistiendo unas pintas geniales con mucho en común. Salma Hayek asistió a la fiesta del premio Kering Women in Motion, una ceremonia dedicada a las mujeres del cine patrocinada por la empresa de su esposo, François-Henri Pinault. Salma Hayek Credit: Mike Coppola/Getty Images Para el evento, la actriz mexicana maravilló con una propuesta negra de lentejuelas de escote atrevido y compartió algunos detalles de su confesión en su instagram. "270 horas de costura a mano, 1.976.000 lentejuelas negras y 2769 horas de bordado a mano tomó para hacer mi vestido de Balenciaga de 15 kg," reveló. Dos días después, vimos a Eva Longoria en el hotel du Cap-Eden-Roc lista para representar su película "Flamin Hot" con su propio atuendo monocromático negro. Eva Longoria, Cannes Credit: Victor Boyko/Getty Images for Air Mail/Warner Brothers Discovery Por su parte, este look fue confeccionado por la casa de diseño de Victoria Beckham, gran amiga de Longoria, y contó con una silueta más moderna. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Nosotras quedamos enamoradas de ambos looks, pero ¿cuál fue tu favorito? Salma Hayek, Eva Longoria, Cannes Credit: Victor Boyko/Getty Images for Air Mail/Warner Brothers Discovery; Mike Coppola/Getty Images

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Duelo de estilo: Salma Hayek y Eva Longoria visten de negro en Cannes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.