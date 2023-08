Salma Hayek se roba las miradas en bikini durante sus vacaciones en Los Cabos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Salma Hayek luce espectacular en bikini durante sus vacaciones familiares en Los Cabos Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Salma Hayek sexy en bikini. Además: JLo en Italia sin gota de maquillaje, Romeo Santos y más fotos imperdibles. Empezar galería Salma Hayek en bikini en Los Cabos Salma Hayek luce espectacular en bikini durante sus vacaciones familiares en Los Cabos Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La actriz mexicana Salma Hayek luce espectacular en bikini durante sus vacaciones familiares en Los Cabos. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma y François-Henri Pinault se divierten a lo grande Salma Hayek luce espectacular en bikini durante sus vacaciones familiares en Los Cabos con esposo Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Salma no estaba sola. La actriz estuvo acompañada de su esposo, François-Henri Pinault, con quien se divirtió a lo grande durante una excursión en yate por las hermosas aguas de México. 2 de 6 Ver Todo Jennifer López ensaya rutina de baile Jennifer López ensaya una rutina de baile durante sus vacaciones en Italia Credit: Jennifer López ensaya una rutina de baile durante sus vacaciones en Italia La cantante y actriz Jennifer López ensayando una rutina de baile durante sus vacaciones en Italia. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Lionel Messi bebe mate Lionel Messi disfruta de unos mates al salir del hotel The Ritz-Carlton en Filadelfia Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Lionel Messi disfrutando de unos mates al salir de un hotel en Filadelfia. 4 de 6 Ver Todo Romeo Santos, un éxito en México Romeo Santos ofrece un concierto en Campo Marte en la capital mexicana Credit: Mezcalent Romeo Santos ofreció un concierto en Campo Marte en la capital mexicana, en donde además de interpretar sus más grandes éxitos, subió al escenario al Mariachi Nuestro México con el que cantó "El rey". 5 de 6 Ver Todo Marco Antonio Solís inicia tour marco antonio solis gira Credit: Eduardo Cardoza Marco Antonio Solís dio inicio a la segunda parte de su gira por Estados Unidos—llamada El Buki World Tour 2023—con un estadio totalmente agotado luego de excursiones por México y Europa. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

