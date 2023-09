El look del día - septiembre 13, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: James Devaney/GC Images Francisca, Patricia Manterola y Salma Hayek son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Kim Kardashian El look del día Credit: James Devaney/GC Images La empresaria se vio regia con este vestido ajustado semitransparentes de brillos rosados de Balenciaga, con manga larga y cola, que lució en la segunda gala benéfica Caring for Women, organizada por el conglomerado de marcas de lujo francés Kering, en Nueva York. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Nicole Kidman El look del día Credit: Raymond Hall/GC Images La mítica actriz también dijo presente en la cena Caring for Women con este fabuloso vestido palabra de honor azul pálido, con flecos de gasa anchos que le daban un aspecto etéreo. Un cinturón de lazo y guantes de ópera negros completaron su look. 2 de 9 Ver Todo Lauren Sánchez El look del día Credit: James Devaney/GC Images La comunicadora fue otra invitada ilustre en la cena organizada por la Fundación Kering. La prometida de Jeff Bezos apostó por un traje metálico largo, de cuello halter en color dorado firmado por Dolce & Gabbana. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Salma Hayek El look del día Credit: James Devaney/GC Images La segunda edición del evento Caring for Women fue organizada por la Fundación Kering, cuyo presidente es el esposo de la mexicana Henri Pinault, por lo que la estrella de Frida no podía faltar. Siempre sensual, se robó todas las miradas con este diseño de lentejuelas en color burdeos de Gucci con tiras en el escote y abertura en la falda. 4 de 9 Ver Todo Sofía Vergara El look del día Credit: Steve Granitz/FilmMagic Parece que la colombiana le ha tomado gusto a llevar pantalones, como le hemos visto ya en varias entregas de America Got Talent. En esta ocasión, eligió un modelo negro con cinturón que combinó con un top ceñido con ribetes plateados y una flor en el escote. 5 de 9 Ver Todo Patricia Manterola El look del día Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images En la presentación del show de telerrealidad Casados a primera vista en México, la artista optó por un romántico traje de color rosa bebe, con mangas farol plisadas, cuerpo de encaje con transparencias y falda de volantes asimétricos satinados. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Francisca El look del día Credit: Instagram Así de guapa vimos a la conductora de Despierta América, con este enterizo de Bebe en color fucsia, con un solo hombro y volantes, que le sentaba como un guante y que acompañó con sandalias minimalistas. 7 de 9 Ver Todo Kate Middleton El look del día Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Estrenando nuevo estilo de cabello con flequillo y melena ondulada, la princesa de Gales apareció en un acto oficial con este favorecedor traje sastre azulón de pantalón y blazer entallado que lució con zapatos de punta al tono y un top blanco. 8 de 9 Ver Todo Leonie Hanne El look del día Credit: Dave Kotinsky/Getty Images for Miss Circle x CLD En una fiesta celebrada durante la Semana de la Moda de Nueva York, captamos a la influencer con este bonito vestido plateado de Miss Circle, con tirantes finos y detalles satinados, y una carterita Dior. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

