Salma Hayek por fin pudo cubrirse las canas Al parecer la actriz participará en un nuevo proyecto Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No cabe duda de que los cambios de look de las famosas están a la orden del día, incluso en plena cuarentena. En medio de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, tanto a las famosas como a las que no son, les ha tocado hacerse su propia manicura, secarse el pelo y hasta teñírselo. Y es que en tiempos de crisis es cuándo nos damos cuenta de todo lo que somos capaces de hacer. En especial las celebridades, quienes están acostumbradas as tener todo un ejército que los ayuda a lucir regias en regias en todo momento. En estas últimas semanas vimos cómo Esmeralda Pimentel se cortó su melena con las tijeras de la cocina, al igual que Britney Spears, quien decidió hacerse flequillos en casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora le tocó el turno a Salma Hayek, quien en cuanto tuvo la oportunidad y el acceso a un estilista, de inmediato se fue a tapar las raíces y de paso se acentuó el color de pelo. “En anticipación a una filmación adicional, finalmente tuve que hacer mis raíces”, escribió la actriz junto a una foto en la que aparecen dos imágenes, una en la que muestra las canas, y otra con su nuevo look. Recordemos que hace unas semanas atrás la actriz mexicana mostró con orgullo sus raíces sin teñir y hasta las canas que ya se notaban bastante. Pero, aunque no se avergonzaba de ellas, de igual manera las tapó y hasta enfatizó su color que también necesitaba un rotoque. Ahora Hayek lleva un tono caramelo más intenso y brilloso que le sienta de maravilla. ¿Te gusta?

Salma Hayek por fin pudo cubrirse las canas

