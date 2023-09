Salma Hayek, espectacular, celebra su 57 cumpleaños en bikini y nos deja con la boca abierta La actriz mexicana demuestra una vez más que por ella no pasa el tiempo y celebró su cumpleaños haciendo lo que más le gusta: disfrutar del mar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salma Hayek ha celebrado su 57 cumpleaños y está mejor que nunca. La actriz mexicana compartió en sus redes sociales una imagen en la que posa dentro de un mar de aguas cristalinas, con un bikini rojo pasión con ribetes blancos, sombrero de paja y lentes de sol La protagonista de Frida realmente es como el buen vino que mejora con los años, pues ya nos tiene acostumbrados a sus espectaculares instantáneas en traje de baño, diminutos bikinis e incluso desnuda en la sauna, disfrutando de la vida, donde luce una silueta espectacular. Salma Hayek celebra su cumpleaños 57 en bikini Credit: Instagram Felicitada por sus millones de seguidores, la veracruzana escribió un profundo mensaje agradeciendo a sus seres queridos y a la vida. "Estoy tan feliz de estar viva y profundamente agradecida por todas las bendiciones. Mi amada familia, mis apreciados amigos, mi salud, mi trabajo que me mantiene en marcha, mi equipo empoderador, mi relación con los animales y la naturaleza, y el amor de todos mis fieles seguidores. Feliz 57 cumpleaños para mí". Salma Hayek celebra su cumpleaños 57 en bikini Credit: Instagram Además de en el mar, algo que le encanta, vimos a Hayek sentada en una playa de arena blanca rodeada de gaviotas y de pie, mirando al horizonte, lo que nos permitió apreciar su estupendo estado físico. Salma Hayek celebra su cumpleaños 57 en bikini Credit: Instagram Con esta publicación se consagra como una reina de belleza con sus curvas peligrosas y son muchos los comentarios que alaban la imagen además de desearle lo mejor por su cumpleaños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también productora compartió otra imagen en la que aparece soplando la vela de un pastel, junto a varios camarero cantando, entendemos que el feliz cumpleaños. Aunque no aparece en la imagen, suponemos que festejó la importante fecha rodeada de su esposo Henri Pinault y su hija Valentina Paloma, pues ha declarado su amor por su familia en numerosísimas ocasiones. Salma Hayek celebra su cumpleaños 57 en bikini Credit: Instagram A nosotros solo nos queda mirarla con envidia sana y desearle un feliz cumpleaños. ¡Qué cumplas muchos más Salma!

