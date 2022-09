Salma Hayek celebra sus 56 años bailando en un sexy bikini rojo La actriz mexicana se muestra al natural y luce mejor que nunca. ¡Wow! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salma Hayek siempre ha sido una de las famosas más sexy de Hollywood y aunque pasen los años, esa sensualidad no desaparece. La guapa mexicana ha logrado mantener una increíble figura, una que no dejan de admirar enviada sus millones de fans alrededor del mundo y tampoco otras celebridades. Lo mejor de todo es que la actriz no tiene reparos en mostrar todos sus atributos tal y como lo acaba de hacer para celebrar sus 56 años. La guapa mexicana está celebrando un año más de vida y por lo que podemos ver, los años no le pasan por encima porque luce mejor que nunca sin una gota de maquillaje, el cabello al natural y llevando muy poca ropa. "Feliz cumpleaños número 56 para mí", escribió Hayek junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram en el que se encuentra encima de un yate junto a familiares y amigos, En el video Hayek aparece con un sexy bikini rojo que deja ver su increíble figura, una que se asemeja más a la de una mujer común y no al prototipo de cuerpo que solemos ver en Hollywood. Lo cierto es que la querida artista casi llega a los 60 y luce realmente espectacular en traje de baño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que Hayek muestra sus curvas en ropa de baño pues cada vez que se va de vacaciones la vemos disfrutando del mar con coquetas y sexy piezas que resaltan la belleza de su cuerpo y que nos inspiran a sentirnos seguras y disfrutarnos tal y como somos. Por eso, Hayek siempre será una de nuestras favoritas. ¡Felicidades Salma!

