Salma Hayek celebra 25 millones de seguidores en Instagram con un bikinazo de infarto La actriz compartió un video mostrando su rutina de ejercicios en la piscina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir salma hayek Credit: Neilson Barnard/Getty Images A sus 56 años, Salma Hayek sigue más guapa que nunca. Para celebrar el haber alcanzado los 25 millones de seguidores en Instagram, la actriz mexicana dejó a sus fans boquiabiertos con un video de entrenamiento en bikini. "No lo puedo creer, ¡25 millones de seguidores! Muchas gracias a cada uno de ustedes", escribió. "Ya que su foto favorita es la del bikini, aquí les comparto una rutina de ejercicio en bikini para todos ustedes", explicó la actriz de Black Mirror. Salma hayek bikini Credit: IG/Salma Hayek Y aunque Hayek tiene un cuerpo envidiable, reveló que normalmente no es aficionada ni al gimnasio ni al entrenamiento. "Odio hacer ejercicio, pero me encanta celebrar los buenos momentos bailando en el agua. Estoy genuinamente conmovida y agradecida por todo su apoyo y amor", siguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video, la vemos sonriendo de oreja a oreja mientras nada en una piscina con un traje de baño estampado y realizando una serie de movimientos de ejercicio, incluidos bailes, abdominales y patadas. Como siempre, sus seguidores quedaron impresionados con el cuerpazo de la estrella y hasta el rapero Drake le dejó un comentario. ""Necesita 50 millones [de seguidores] lo antes posible", escribió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Salma Hayek celebra 25 millones de seguidores en Instagram con un bikinazo de infarto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.