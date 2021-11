El look del día - noviembre 17, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Salma Hayek, look del dia Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Vanessa Hudgens, Paula Echevarría y Salma Hayek son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Elle Fanning Ell Fanning, look del dia Credit: Randy Holmes via Getty Images Quedamos fascinadas con este hermoso vestido rosado con plumas que portó la joven y talentosa actriz. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Hailey Bieber Hailey Bieber, look del dia Credit: 2021 Mega/The Grosby Group Captamos a la modelo saliendo de un restaurante ataviada con un minivestido, que complementó con una chaqueta verde esmeralda y zapatos negros. 2 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodriguez Regia lució la reportera de Despierta América (Univision), con este coqueto minivestido negro con perlas, de Zara. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Salma Hayek Salma Hayek, look del dia Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images La actriz mexicana llegó a la premier, en Nueva York, de su nueva película con este elegante y sexy vestido negro con azul marino, y pronunciado escote, de Gucci. 4 de 9 Ver Todo Lady Gaga Lady Gaga, look del dia, house of gucci Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images La actriz y cantante impactó durante la premier, en Nueva York, de la película House of Gucci, a la que llegó con este fabuloso vestido negro de terciopelo, con cuello hatler y pronunciado escote, de Armani Privé. 5 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia Credit: Borja B. Hojas/WireImage Para asistir a un evento en Madrid, la actriz española eligió este moderno jumpsuit con mangas abullonadas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Bárbara Aba Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante sorprendió con este llamativo escote. ¡Wow! 7 de 9 Ver Todo Valentina Ferrer Valentina Ferrer, look del dia Credit: Michael Ostuni/Patrick McMullan via Getty Images La novia de J Balvin acaparó miradas con este vestido negro con cutouts que llevó durante la premier de la película House of Gucci. 8 de 9 Ver Todo Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens, look del dia Credit: Theo Wargo/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Con este coqueto vestido a cuadros de lentejuelas, combinado con botas blancas, llegó la actriz a los estudios del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

