Salma Hayek comparte su inesperado secreto para combatir el envejecimiento a través de la dieta ¿Conoces los beneficios de este ingrediente lleno de colágeno? Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de la belleza y el antienvejecimiento, nadie tiene más opciones a la mano que las celebridades. De faciales innovadores y sueros de vitamina hasta tratamientos más invasivos como el botox, hay muchas posibilidades para mantener la piel como nunca antes, pero muchos buscan una alternativa más holística. Salma Hayek es una de las estrellas que confía en un cocido particular para darle vida a su piel. Salma Hayek Credit: Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld En una entrevista con People, la actriz reveló que le tiene miedo al botox, pero su secreto de belleza es mucho más accesible. Incluso, lo puedes probar en casa. Se trata del popular bone broth, un caldo de hueso que puedes comprar o preparar por ti misma. "En este momento estoy haciendo algo que realmente amo. ¡Se llama caldo de huesos! Es un poco repugnante", admite. "Agarras un montón de huesos de una vaca y los cocinas lentamente durante muchas, muchas horas". Luego, le agrega una cucharada de sidra de manzana y bebe una taza al día. caldo de huesos Credit: Getty Images Los propios huesos son ricos en vitaminas y nutrientes, como calcio, magnesio y fósforo. Además, la elaboración de tejido conectivo en caldo de huesos proporciona al cuerpo compuestos naturales del cartílago. Lo mejor de todo es que lo puedes utilizar como la base de cualquier sopa para lograr un cocido sabroso y nutritivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, Salma no es la única amante del caldo– celebridades como Gwyneth Paltrow y Kylie Jenner también lo toman a diario para mantener su belleza y promover la salud.

