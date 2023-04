Salma Hayek arrasa en las redes con un bikini de infarto ¡Wow! La actriz mexicana luce más joven que nunca y estas fotos sensuales lo comprueban. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las alfombras rojas, Salma Hayek siempre maravilla con sus atuendos divinos, pero ahora, la estrella nos está dejando boquiabiertas con una propuesta desde la playa. Ya sabíamos que la actriz tenía un cuerpo envidiable pero nos ha quedado más que constatado en una paradisíaca playa donde ella es el mejor complemento. La actriz mexicana comenzó la semana compartiendo una serie de fotos sensuales a su página de instagram vistiendo un bikini amarillo que la hizo lucir como toda una ventiañera. "Cada vez que necesito sentirme renovada, me meto al mar #oceanlife", escribió la protagonista de la película "Magic Mike's Last Dance" junto a las imágenes. También vimos un video de la mamá de Valentina sumergiéndose bajo el agua para verdaderamente aprovechar de sus propiedades renovadoras. Salma Hayek, bikini Credit: IG/Salma Hayek Al parecer, la actriz se encontraba en un yate disfrutando de un atardecer espectacular, posiblemente junto a su esposo, François-Henri Pinault, CEO del grupo de marcas de lujo Kering. Salma Hayek, bikini Credit: IG/Salma Hayek En sus comentarios, todos desde las celebridades como Jessica Alba hasta sus fans celebraron las fotos y su look juvenil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Bella", "diosa" y "no puedo creer que tiene 56 años" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de su perfil.

