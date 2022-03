Salma Hayek promueve la igualdad de género ¡posando sin pantalones! No te la puedes perder en este atrevido look más apropiado para su hija Valentina Paloma ¿Qué opinas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo se vale por una causa y en el caso de la igualdad de género y oportunidades para la mujeres hasta las más famosas como Salma Hayek se olvidan de los cánones del glamour, los convencionalismos y la edad para mandar un mensaje contundente con su look. Este fue el caso de la famosa actriz y activista mexicana quien el pasado 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, anunció el lanzamiento de la nueva colección de Gucci para promover precisamente la igualdad de género por la que tanto luchan las mujeres. Para compartir la noticia vistió una colorida playera o camiseta "oversized" con una gorra, ambas de la casa Gucci y ¡dejó bien lejos los pantalones! En el frente de la playera con una mezcla explosiva de colores, empezando por el rojo, combinado con amarillo y azul, aparece el nombre de la campaña: "Generation Equality". Esta hace parte de la iniciativa "Chime for Change" de la codiciada marca italiana que todos quieren lucir en el mundo de la música y el entretenimiento. Hayek también mostró el espaldar de la prenda para que sus seguidores pudieran leer el mensaje completo: "Ninguno de nosotros puede avanzar si a la mitad de nosotros nos mantienen atrás". La gorra dbéisbol también es en rojo con un llamativo logo con las iniciales y la visera en cuerina negra. Todo unido refuerza el mensaje de alerta que busca generar conciencia. Las reacciones en el mundo "fashion" no se han hecho esperar tanto en Europa cómo en su natal México, tal y como reporta el portal El Universal que celebra cómo Hayek, a sus 55 años, optó por no lucir ni pantalones, ni falda sino más bien unas sandalias altas muy femeninas y coquetas, en dorado, con detalles como una rosa amarilla en medio y un lazo rojo de base, para presumir sus tonificadas prendas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Como bien sabemos, la protagonista de inolvidables cintas como Frida Khalo está casada desde el 2009 con el magnate Henri François Henri-Pinault dueño de todo imperio de moda que incluye marcas como, Gucci o YSL entre tantas otras, y que por su puesto está al alcance de Hayek. Como primera dama de la moda es su orgullo y gusto apoyar iniciativas que cambian vidas. Chime for Change es un proyecto de Gucci lanzado desde el 2013, con Salma Hayek y Beyoncé como cofundadoras, para apoyar y promover la acción global por la igualdad de género. Dentro de sus logros está haber apoyado a diferentes organizaciones y movimientos dirigidos a mejorar la realidad de niñas y mujeres de diversos lugares del mundo y diversas condiciones. A principios de 2021, Chine for Change se unió a las Coaliciones de Acción por la Generación Igualdad, iniciativa organizada por ONU Mujeres para entretejer acciones que aceleren el proceso de la igualdad de género. Y para rematar con impacto esta iniciativa, la sensacional cantante y estrella Miley Cirrus también se unió a esta campaña para crear conciencia y alzar la voz. Celabramos y apoyamos iniciativas como esta que generan conciencia en las nuevas generaciones en la lucha por la libertad, la igualdad y el respeto.

