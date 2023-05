¡Demasiado ímpetu! Salma Hayek sufre accidente de vestuario bailando salsa en bata de baño y muestra de más La actriz mexicana celebró un nuevo éxito a ritmo de Willie Colón, ataviada solo con una bata de baño que con sus vigorosos movimientos se abrió ¡por arriba y por abajo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salma Hayek está de celebración porque ha alcanzado 24 millones de seguidores en Instagram y no dudó en bailar de alegría al conocer la noticia. La actriz mexicana, famosa por su espontaneidad y cercanía, estaba escuchando música, y cuando comenzó una canción del salsero Willie Colón, no pudo evitar dejarse arrastrar por el ritmo y mover sus caderas. Lo hizo con tanto ímpetu que sin querer mostró de más. La protagonista de Frida, quien muchas veces nos muestra momentos de su vida cotidiana, como por ejemplo, cómo se prepara para una alfombra roja, o sus gustos a la hora de comer, estaba en la habitación de un hotel, rodeada de su equipo de estilistas y en bata de baño. Pero saltó de la silla para bailar y con sus vigorosos pasos se le abrió la bata, por arriba y por abajo, y dejó al aire sus encantos en varias ocasiones. Lejos de importarle, incluso con bastante gente presente en la sala, la veracruzana continuó bailando, aunque eso sí, al compartirlo en la red social tuvo que censurar sus pechos y sus partes íntimas con parches pixelados que impedían ver su cuerpo con claridad. En una forma física envidiable, Hayek, de 56 años, no se pierde ningún evento glamoroso y siempre luce espectacular, con maquillajes luminosos y vestidos ceñidos que resaltan sus curvas peligrosas, como el que portó en la reciente Gala del Met. Para alegría de sus fanáticos, la artista, quien luce igual de bien sin gota de maquillaje, es también asidua a publicar imágenes en bikini, en las que podemos apreciar su tonificada silueta. Con esta muestra de energía y calor latino que corre por sus venas, la esposa de Henri Pinault agradeció a sus admiradores su fidelidad y apoyo. "24 millones de seguidores, 24 millones de razones para sonreír. Gracias a todos por acompañarme en esta aventura. No puedo contener mi emoción y agradecimiento", escribió la también productora. La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, y l llenaron de felicitaciones y halagos, tanto por su logro en rede sociales, como por su forma de ser y su belleza. ¡Bravo Salma!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Demasiado ímpetu! Salma Hayek sufre accidente de vestuario bailando salsa en bata de baño y muestra de más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.