Las ondas clásicas y las colas altas se juntaron en la alfombra de la premiación con peinados desenfadados y modernas trenzas que completaron los fabulosos looks de las asistentes. En cuanto a maquillaje, destacaron los tonos metálicos y la elegancia sutil. Mira nuestras favoritas. Empezar galería Zendaya Mejores looks belleza SAG Awards 2023 Credit: Frazer Harrison/Getty Images Además de un vestido de impacto, la imagen completó su look romántico con un bob cut con ondas vintage, obra de Tai Simon con productos OGX, y un maquillaje de ojos con sombras rosadas a juego con el traje y pestañas bien marcadas, también en la línea inferior, un efecto que triunfa en las redes. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Ariana DeBose Mejores looks belleza SAG Awards 2023 Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images La actriz afrolatina causó sensación con su cabello recogido en trenzas estilo cornrow y una larga coleta con el pelo rizado hasta la cintura, creado por la estilista Takisha Sturdivant-Drew con Maui Moisture. La maquillista de Lancôme Andréa Tiller trasladó el rosa de su traje a las mejillas y los labios, con un rubor intenso y brillo. No faltaron la piel bronceada, las cejas marcadas y pestañas abundantes en su look de 10. 2 de 12 Ver Todo Aubrey Plaza Mejores looks belleza SAG Awards 2023 Credit: Frazer Harrison/Getty Images La actriz de ascendencia puertorriqueña lució su melena corta en un marrón chocolate muy favorecedor, con mechas más claras alrededor del rostro, peinada en bucles sueltos, a manos del estilista Mark Townsend con herramientas ghd. La maquillista Kathy Jeung creó un look de belleza de diosa de bronce empleando productos Charlotte Tilbury. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Ana de Armas Mejores looks belleza SAG Awards 2023 Credit: Amy Sussman/WireImage En contraste con su exquisito vestido, la actriz apostó por un semirrecogido desenfadado con raya partida y mechones sueltos, decorado con un lazo de terciopelo. La cubana destacó su mirada con un ligero ojo ahumado. 4 de 12 Ver Todo Amanada Seyfried Mejores looks belleza SAG Awards 2023 Credit: Frazer Harrison/Getty Images La actriz cedió todo el protagonismo a su cabello, recogido en una coleta alta inspirada en los años 60, con las puntas hacia afuera y cayendo en cascada. El maquillaje discreto ensalzó su mirada con el resto del rostro muy natural. 5 de 12 Ver Todo Jenna Ortega Mejores looks belleza SAG Awards 2023 Credit: Amy Sussman/WireImage La actriz debutó este estilo "descuidado" hace unos meses y aunque le ha crecido mucho, su estilista de cabecera David Stanwell, ha mantenido el corte shaggy de aire retro con capas peinadas en ondas sueltas, textura y flequillo. El maquillador Vincent Oquendo le dejó la piel impecable, con sus pecas a la vista, y remarcó la mirada con un delineador blanco y pestañas con. mucho rímel. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Chastain Mejores looks belleza SAG Awards 2023 Credit: Amy Sussman/WireImage La veterana actriz apostó por un peinado retro, lacio, con volumen en la coronilla y retirado del rostro, para dejar a la vista los magníficos aretes Gucci que lució. El maquillaje corrió a cargo de Kristofer Buckle con productos Charlotte Tilbury, quien quiso recrear una "princesa punk" con sus labios en un tono similar al de su vestido y un exagerado delineado de ojos. 7 de 12 Ver Todo Angela Bassett Mejores looks belleza SAG Awards 2023 Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images El increíble volumen de la actriz se logró usando el secador con difusor y una rizadora de Olivia Garden entre otras herramientas. El estilista Randy Stodghill se dejó llevar por la alegría y la magia del traje para c rear su peinado. En cuanto al maquillaje, la actriz presumió una piel fabulosa, ojos ahumados y rubor intenso. 8 de 12 Ver Todo Antonia Gentry Mejores looks belleza SAG Awards 2023 Credit: Amy Sussman/WireImage La actriz fue otra de las que quiso crear un contraste entre su coqueto vestido color lavanda y un peinado de aire relajado, con su melena con efecto húmedo y recogida en un moñete retorcido en lo alto de la cabeza. De su look de belleza destacan las pecas naturales y las cejas marcadas y muy peinadas. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Meghann Fahy Mejores looks belleza SAG Awards 2023 Credit: Amy Sussman/WireImage A uno de los peinados más populares de los años 90, el corte mariposa, el estilista Jacob Rozenberg le dio un aire moderno con ondas ligeras, elegantes y sofisticadas, logradas con herramientas Olivia Garden y laca de John Frieda Hair Care. Con un maquillaje muy natural, la piel luminosa fue la protagonista. 10 de 12 Ver Todo Kathryn Newton Mejores looks belleza SAG Awards 2023 Credit: Frazer Harrison/Getty Images Si tienes un cabello voluminoso, la cola de caballo que portó la actriz te servirá de inspiración porque las coletas vienen pisando fuerte esta primavera, y con el pelo totalmente retirado, la melena tenía cuerpo y textura. La maquillista Gina Brooke quiso destacar su belleza natural con productos Charlotte Tilbury. Con un toque de rubor mate, labios coral y abundate máscara de pestañas, destacaron sus frondosas cejas muy cepilladas.n 11 de 12 Ver Todo Julia Garner Mejores looks belleza SAG Awards 2023 Credit: Amy Sussman/WireImage El estilista Bobby Eliot fue el encargado de dejar así de lacio y bien colocado el cabello platinado de la actriz con herramientas ghd. El estilista Bobby Eliot fue el encargado de dejar así de lacio y bien colocado el cabello platinado de la actriz con herramientas ghd. Nos enamoraron las sombras rojizas alrededor de todo el ojo que protagonizaron su maquillaje. 12 de 12 Ver Todo

