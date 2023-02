Las mejor vestidas de los SAG Awards 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images// Amy Sussman/WireImage// Frazer Harrison/Getty Images Las celebridades desplegaron sus mejores galas en la entrega de los premios del sindicato de actores la noche del domingo en Century City, California. La alfombra estuvo dominada por colores intensos, ricas texturas y originales siluetas. Estas fueron nuestras favoritas. Empezar galería Zendaya Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: Amy Sussman/WireImage La actriz nos enamoró con este vestido confeccionado en seda rosada de Valentino con cierto aire vintage que le hacía lucir como una estrella del Hollywood dorado. Con cuerpo estilo bustier y una falda con cola adornada con 190 rosas de seda, completó su atuendo con un impresionante collar de Bulgari del que colgaban entre diamantes una tanzanita, una morganita y una aguamarina de gran tamaño. 1 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana De Armas Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: Frazer Harrison/Getty Images Muy elegante, la actriz cubana eligió un traje a la medida de corte columna, con tul bordado con motivos florales de pedrería, escote profundo y lazos de terciopelo en los tirantes, firmado por Louis Vuitton. 2 de 14 Ver Todo Angela Basset Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images Así de luminosa llegó la actriz nominada por su papel en Wakanda Forever con un llamativo vestido amarillo envolvente de Giambatista Valli con orlanes de tul en el escote y la falda, y largos aretes de De Beers. 3 de 14 Ver Todo Anuncio Amanda Seyfried Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images Una de las más divertidas fue la actriz de The Dropout, con este minivestido de seda verde con cola adornado con grandes lazos de Prada y joyas de Cartier, incluyendo unos pendientes de esmeraldas, diamantes y ónice. 4 de 14 Ver Todo Jenna Ortega Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images Compartiendo gustos con su personaje de Merlina, la actriz de madre puertorriqueña y padre mexicano optó por este traje vintage confeccionado en cuero brillante, con escote asimétrico y una gran abertura en la falda de la colección de invierno 1994 de Atelier Versace. Joyas de Tiffany & Co. y sandalias con plataforma de Jimmy Choo completaron su look. 5 de 14 Ver Todo Michelle Yeoh Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: Amy Sussman/WireImage La actriz está triunfando tanto profesionalmente como con su estilo en la alfombra, donde impactó con este ceñido vestido alta costura de Schiaparelli decorado con flecos de lentejuelas doradas en el frente que combinó con zapatos Louboutin y joyas de Moussaieff. 6 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aubrey Plaza Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: Frazer Harrison/Getty Images La actriz de raíces puertorriqueñas fue una de las que más piel mostró con su diseño de brillos dorados de silueta columna, escote cruzado y gran abertura en la falda de Michael Kors. 7 de 14 Ver Todo Cate Blanchett Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: Amy Sussman/WireImage La actriz australiana está dando una lección de sostenibilidad reutilizando algunos de sus looks de la alfombra roja, como este top de encaje negro sobre el que lució un vestido de lentejuelas negras de Armani Privé. 8 de 14 Ver Todo Ariana DeBose Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: Amy Sussman/WireImage La actriz afrolatina fue una de las que eligió un color vistoso para el evento, con este traje de dos piezas fucsia, con pantalón acampanado y blazer larga de Prabal Gurung. 9 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Viola Davis Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: Frazer Harrison/Getty Images Simplemente fabulosa, la actriz llamó la atención con este diseño Valentino de escote asimétrico, entallado y falda evasé en brillante amarillo que combinó con joyas Swarovski. 10 de 14 Ver Todo Emily Blunt Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: Frazer Harrison/Getty Images Nominada por su trabajo en The English la actriz sedujo en este vestido estilo vendaje de color rojo bordado con flores de geranio rosas, de la colección otoño-invierno de Oscar de la Renta. Como joya principal lució una gargantilla Bulgari en forma de serpiente con diamantes, rubíes y oro rosa. 11 de 14 Ver Todo Jessica Chastain Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images La ganadora del SAG también se destacó en la alfombra con un voluminoso vestido de Zuhair Murad con cuerpo drapeado asimétrico confeccionado en tafeta de la colección primavera-verano 2023 y alta joyería de Gucci. 12 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rooney Mara Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: Amy Sussman/WireImage La actriz vistió uno de los diseños más delicados de la noche con este vestido de encaje blanco y negro con la imagen de un pájaro, de Alexander McQueen. 13 de 14 Ver Todo Cara Delevingne Mejor vestidas SAG Awards 2023 Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images La modelo y actriz hizo una entrada dramática con este atuendo de Carolina Herrera formado por un enterizo negro decorado con rosas en el escote, y una sobrefalda de gasa inspirado por Sissi Emperatriz. Joyas de De Beers, incluyendo un collar de diamantes con una pieza central de 72 quilates, y sandalias de Casadei completaron su look. 14 de 14 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las mejor vestidas de los SAG Awards 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.