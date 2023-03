Bellas Emprendedoras: Conoce a Sabrina Rowe Holdsworth, la fundadora de NTRL by Sabs En la segunda entrega de nuestra serie dedicada a las latinas en el mundo de la belleza, conversamos con esta empresaria sobre su increíble historia de éxito y los orígenes de su marca de productos de belleza sostenible creada en plena pandemia. “Nada se promete y todo se gana”, dijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sabrina Rowe Holdswort, empresaria afrolatina Credit: Cortesía Sabrina Rowe Holdswort Sabrina Rowe Holdsworth es una afrolatina estilista de celebridades, maquillista y fundadora de NTRL by Sabs, una marca de cuidado personal y del cabello que creó en plena pandemia y que está hecha con ingredientes naturales, tanto para las chicas de pelo lacio como las de textura rizada. En esta segunda entrega de la serie Bellas Emprendedoras con motivo del mes de la mujer, conversamos con la empresaria nacida en Nueva York, con 20 años de carrera y tercera generación en el mundo de la belleza, sobre su historia de éxito como empresaria, cuáles retos tuvo que enfrentar para llegar a cumplir sus sueños y cómo su familia ha sido su pilar e inspiración. ¿De dónde es tu familia? Mi madre nació en Puerto Rico, mi padre nació y creció en Panamá. ¿Cuándo descubriste que la belleza era tu pasión? Descubrí que la belleza era mi pasión cuando era joven. Realmente la escuela secundaria fue el punto de inflexión. Tuve la suerte de ir a Laguardia High School of the Performing Arts en Nueva York, donde como estudiante de teatro estudiamos peluquería y maquillaje para teatro. Ya estaba en eso, ya que mi madre era estilista como su madre, así que tomar una clase formal me enganchó. ¿Qué es lo más importante que puedes decir que has aprendido de tu herencia afrolatina y lo aplicas hoy en tu negocio? Una de las cosas más importantes que puedo decir que he aprendido de mi herencia afrolatina es que nada se promete y todo se gana. Vi a mis padres trabajar muy duro bajo desventajas extremas y aún mantenernos a mí y a mis hermanos. Su ética de trabajo definitivamente me inspiró y continúa inspirándome para ser implacable en la búsqueda del éxito de mi negocio. ¿Cuál es tu mayor inspiración y por qué? Mis padres son mi mayor inspiración. Llevan juntos más de 45 años y aún se aman con todo su ser. Dedicación, integridad y lealtad son los pilares sobre los que se sustentan para ser una pareja exitosa. Yo aplico esos mismos pilares a mi matrimonio y a mi negocio. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ha tenido que enfrentar en el pasado para convertirse en quien es? Los mayores desafíos que he tenido que enfrentar son crecer en un barrio peligroso, empobrecido, sin conexiones y con grandes sueños. Lidiar con el racismo, el sexismo y sobrevivir a un trauma importante también son un gran conjunto de desafíos que todavía estoy superando día a día, al construir un negocio y un legado del que mi familia se sienta orgullosa. La perseverancia, el trabajo duro y la terapia es mi forma de trabajar para superar estos desafíos. Desafortunadamente, esta no es una historia rara para un afrolatino, pero me enorgullece compartirla. ¿Cuál es tu consejo para las mujeres que tienen ideas de negocios, pero no se atreven a dar el paso? Mi consejo para aquellos que tienen el gusanillo del emprendimiento es que investiguen, encuentren organizaciones que ayuden a personas como nosotros y simplemente pidan ayuda. Ya comenzamos con muy poco, por lo que estamos completamente preparados para manejar la pérdida. No hay adónde ir sino hacia arriba si tu idea es algo en lo que realmente crees. Productos Para el cabello, la línea incluye champús, acondicionadores, un suero y un aceite con ingredientes naturales como manteca de karité, moringa y té verde. Son veganos y sin parabenos. Su colección de cuidado para la piel contiene jabón para la cara, aceite facial, lociones para el cuerpo y bálsamo de labios con base de coco. Todos disponibles en ntrlbysabs.com.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bellas Emprendedoras: Conoce a Sabrina Rowe Holdsworth, la fundadora de NTRL by Sabs

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.