¿Sabes lo que es ADN Beauty? Lo mejor es que tienes la opción de hacerlo en casa Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De sobra sabemos que para evitar el envejecimiento prematuro y para que nuestra piel luzca radiante, fresca y juvenil, debemos cuidarla mucho. Sobretodo, debemos usar productos que contengan ingredientes que nos ayuden a lograr lo que queremos. También sabemos que por más que al cuidemos, en algún momento se van a ver esos signos del paso del tiempo. Lo que sí hacen esos productos y los demás tratamientos que nos hacemos, es lograr que tengamos un rostro radiante a cualquier edad. Pero, tenemos que decirte que tu ADN también puede influir en la forma en que envejeces SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso se ha puesto de moda hacerse la prueba del ADN, algo que llaman ADN Beauty, una nueva forma de evaluar la salud de la piel para ayudarnos a personalizar mejor nuestra rutina de belleza. Pero ¿qué es ADN Beauty? Nuestro colaborador, el doctor Daniel Campos DNP, especialista en estética y antienvejecimiento, explica con detalle de qué trata esta nueva tendencia. “Las pruebas de ADN para la belleza comenzaron a surgir en el último año, debido a la demanda generalizada por parte de los usuarios que buscan una mejor experiencia y seguridad cuando de invertir en productos para la piel se trata”, explica el experto. “Estas pruebas genéticas le permiten al consumidor entrar en el proceso de fabricación y hacerlo sentirse parte del proceso de aprendizaje científico, en este caso utilizando su propio y único ADN”. Según explica el doctor, esa prueba es tan simple que hasta la podemos hacer nosotras mismas en casa, ya que puedes ordenar un kit online. “Por lo general los usuarios deben crear un perfil y responder algunas preguntas breves en el sitio web de la compañía que vende el kit. Luego envían muestra de saliva o cabello a un laboratorio dónde se extrae y procesa su ADN”, dice Campos. Este proceso puede llevar varias semanas. Pero una vez que los resultados están listos, las empresas envían un informe detallado a los consumidores, que se puede ver en una computadora, teléfono u otro dispositivo inteligente”. Si quieres aprender más acerca de esta increíble herramienta que nos puede ayudar a entender mejor la piel, no te pierdas el video al inicio de este artículo.

