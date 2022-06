La primera imagen de Ryan Gosling como Ken desata la polémica ¡y Eva Mendes marca su territorio! Ya sabemos como lucirá el galán en la próxima película de acción real Barbie, en la que dará vida al famoso muñeco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Warner Bros ha publicado la primera fotografía de Ryan Gosling caracterizado como Ken, el muñeco más famoso de Mattel, en la película de acción real Barbie que se estrenará en julio de 2023. En la imagen, el actor presume su cabello corto teñido de rubio platino y luce un chaleco de mezclilla que deja al aire su envidiable torso. Con un pantalón de tiro bajo, y apoyado en una columna de intenso color rosa, podemos apreciar el elástico de su ropa interior, en el que de manera similar a otras firmas, puede leerse la palabra Ken repetidas veces. Las reacciones de los fanáticos no se han eco esperar y aunque parezca increíble, su elección para el papel ha dividido a la audiencia. Además de mensajes de apoyo alabando sus pintas, como "¿Dónde puedo comprar este muñeco, por favor?", otros expresaron su inconformidad con el casting. "¿No pudieron conseguir a Chris Evans?" o "Lo siento pero se parece a Fred en la película de acción real Scooby Doo" -papel interpretado por Freddie Prinze Jr., con el que ha recibido numerosas comparaciones. Otros usuarios también hicieron bromas sobre el vestuario "No sé porque todo el mundo está riéndose de esta foto. Yo también solía escribir mi nombre en mi ropa interior durante los campamentos fuera de casa" comentaron. Pero lo que ha sobresalido han sido los comentarios haciendo referencia a la orientación sexual del personaje. "Va a ser muy malo conmigo en Fire Island" (comedia sobre relaciones gays), "Oh, así que interpreta al Ken gay Earring Magic", comparándolo con un muñeco existente y también con el Ken amanerado y fashionista que aparece en Toy Story. También hay quien asegura que con este rol se ha convertido en un icono o de la comunidad LGTBIQ+ "Esta imagen es muy pro mes del orgullo". Una de las que no dudaron en compartir la instantánea y mostrar todo su apoyo ha sido su pareja, la actriz cubanoamericana Eva Medes, con quien el actor comparte dos hijas: Esmeralda Amada y Amada Lee. "Es tan jodid* divertido. Tan jodid* bueno. Tan emocionada de que veáis esto…" compartió la estrella seguido del hashtag "Thats my ken" [Este es mi Ken], por sí había dudas al respecto. Algo curioso si tenemos en cuenta que la pareja es bien celosa de su intimidad y desde que comenzaron su relación en el 2011 no suelen asistir juntos a eventos ni compartir fotos del otro en sus redes sociales. Mendes, dedicada a la crianza de sus hijas, sus proyectos en la moda, y su aventura reciente en el mundo de la limpieza, compartió hace poco los requisitos que deberían darse para ella volver a la actuación. "Tengo una lista tan cortita de lo que quiero hacer", afirmó sonriente Mendes, de 48 años durante una aparición en The View. "Antes de tener hijos seguro, era algo divertido, pero ahora no haría nada con violencia, no haría nada con contenido sexual: la lista es breve.". Aunque hay mucho secretismo sobre el filme Barbie también sabemos que la espectacular Margot Robbie dará vida a la famosa muñeca, y que Simu Liu, protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos también aparecerá, según dicen los rumores, como un Ken alternativo. Un rol que le ha resultado muy exigente, pues tuvo que depilarse el cuerpo entero con cera. El héroe de Marvel dijo a The Independent: "Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Tengo una nueva admiración por las mujeres increíblemente valientes que pasan por esto todos los meses". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Del guión de la cinta, escrito por su directora Greta Gerwig, conocida por películas como la versión actual de Mujercitas y Frances Ha, y Noah Baumbach se ha comentado que es "salvaje" y que no es para nada lo que todos esperan. ¡Estamos deseando verla!

