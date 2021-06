Rosalía mostró su rutina de belleza y no vas a creer todo lo que hace al maquillarse La cantante española se maquilla de una manera muy peculiar y usa productos bastante interesantes. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Rosalía se ha convertido en una de las artistas más populares y queridas de estos tiempos y no es para menos. La cantante española tiene un talento incomparable y un carisma que la ha llevado a conquistar las más altas esferas del mundo de la música. La joven no solo es conocida por su música, sino también por su peculiar y original estilo. Si bien no es de las que lleva mucho maquillaje, como cualquier jovencita, la española tiene su rutina de belleza, una que compartió con la revista Vogue. "Voy a hacer un maquillaje de verano, así muy fresco con tonos rositas", dice la artista al inicio del video, explicando que, aunque usa maquillaje, se enfoca más en el cuidado de la piel. Por eso antes de empezar a maquillarse se dispuso a limpiar la piel y a hidratarla. También se aplicó un protector solar, en este caso el de marca Kylie Skin, cuya fundadora es una de sus amigas más cercanas. Durante su proceso, en que iba explicando lo que se iba poniendo, también mostró que en las mañanas se toma varias vitaminas y luego se va a entrenar. "Yo empecé a maquillarme cuando tenía 13 años. Siempre me gustó mucho el maquillaje. Cuando tenía 16 ya empecé a hacer shows y claro en ese momento nadie me maquillaba, me lo tenía que hacer yo", confesó. "Yo aprendí a base de hacérmelo cada noche. Antes de actuar yo siempre tenía mi ritual, mi momento de hacerme el maquillaje. Para mi esa fue la mejor escuela". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video la intérprete confesó que no usa mucha base porque no le gusta y que su mejor secreto es dormir y un poco de corrector para levantar la mirada y cubrir la rojez. La cantante también se definió el rostro y usó un gloss rosado tanto en la boca como en el párpado. "Normalmente lo que es para los ojos, yo lo uso en la boca, lo que es para la boca de pintalabios, me lo pongo en los ojos. ¿Por qué no?", dijo la española. "A mí me gusta mucho experimentar con los productos. Me gusta mucho experimentar con los colores".

