Una rutina de ejercicios para fortalecer piernas, glúteos y abdomen en casa By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No cabe duda de que el coronavirus ha cambiado la vida de todos y en medio de toda esta incertidumbre en la que nos encontramos, nada mejor que mantener nuestra mente y cuerpo ocupados para salir bien librados de todo esto. Obviamente lo primero debemos de tener en cuenta es que lo más importante es la salud, así no olvides lavarte las manos más de lo acostumbrado, protegerte con guantes y mascarilla si vas a salir a la calle y evitar tocarte la cara. El ejercicio también es una de las herramientas para mantenerse en forma y ahora que los gimnasios permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, nada como una rutina fácil y conveniente para hacer en casa. Hablamos con la entrenadora de celebridades, creadora del programa de bienestar En forma VIP y experta en estilo de vida Adriana Martin para que nos enviara desde su casa una rutina de ejercicios que nos puede ayudar a mantenernos ocupados, en forma y a la vez con buen ánimo. “Solo vas a necesitas un par de ligas. Una larga y una bandita circular alrededor de las piernas. Vamos a comenzar con las piernas juntas y simplemente vamos a abrir hacia un lado y hacia al otro haciendo un movimiento tipo sentadilla”, explica la experta en el video. “Asegúrate siempre de mantener las caderas hacia atrás sin permitir que las rodillas se vayan hacia adelante, siempre hacia atrás”. Ahora ponte cómoda, busca las herramientas necesarias y mira el video al inicio del artículo para que sigas paso a paso esta fácil y efectiva rutina casera para fortalecer piernas, glúteos que recomienda Martin. ¡A ejercitarte! Advertisement

