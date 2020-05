La increíble rutina de ejericios casera de la modelo Yovanna Ventura La rutina perfecta para piernas y trasero de impacto Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta cuarentena nos ha empujado a aprender nuevos pasatiempos y también a buscar diferentes maneras de ejercitarnos en la comodidad del hogar. Y es que el ejercicio te ayuda a deshacerte del estrés, sube el ánimo y por supuesto nos ayuda a mantenernos en forma, sin olvidar que es lo mejor que puedes hacer por tu salud. Como ya sabemos los gimnasios permanecen cerrados y todavía no hay fecha para abrirlos. Por eso nada mejor que una rutina fácil y efectiva que puedas hacer en casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora bien, existen muchas rutinas que la verdad no son tan prácticas, por eso le pedimos a la modelo Yovanna Ventura que compartiera con nosotras una de las increíbles rutinas de ejercicios que la ha ayudado a mantener su espectacular figura. La modelo dominicana, representada por la agencia The Lions Talent Management, no solo ha aparecido en las páginas de importantes revistas internacionales, sino que también ha participado en campañas para Diesel, Puma y Yeezy, y fue la modelo del video de la canción Bella y sensual interpretada por Daddy Yankee, Nicky Jam y Romeo Santos. Image zoom Sling Shot Hip Circle Resistance Band, de Mark Bell. $26. Target.com. La hermosa modelo compartió los ejercicios que hace para fortalecer las piernas y tener glúteos de impacto. Para poder hacerlos en casa, Ventura recomienda tener una banda elástica y también pesas. Pero si no tienes las pesas y sí tienes una mascota, según su recomendación, también te puede servir. Lo importante es buscar la manera de ejercitarte, aunque sea en casa. Puedes ver toda la rutina en el video que está al inicio de este artículo. Y ya sabes, no importa que no seas una experta. Recuerda que la constancia hace al maestro.

