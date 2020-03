Cómo crear la rutina de belleza perfecta para tu tipo de piel La experta dermatóloga y asesora de Neutrogena Dra. Bertha Baum @drbbaum nos da las claves para entender por qué es tan importante adaptar tu rutina beauty a tu tipo de piel. Si quieres aprender más sobre cuidados de la piel a medida, ven a charlar con ella en nuestro evento Poderosas Live el próximo 14 de marzo en Miami. ¡No te la pierdas! By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Todavía no sabes qué tipo de piel tienes? Si te preocupan las arruguitas que empiezan a aparecer pasados los 30 y no sabes por dónde empezar a la hora de comprar cremas, sueros o mascarillas, lee esto antes de tomar ninguna decisión. Hablamos con nuestra colaboradora y embajadora de Neutrogena, la doctora Bertha Baum, dermatóloga experta en medicina láser y cirugía estética que ejerce en la clínica Hollywood Dermatology, en el sur de la Florida, que nos ha compartido sus mejores tips para diseñar una rutina de cuidados que funcione para ti. ¿Por qué es importante elegir productos específicamente adaptados a tu tipo de piel? Pienso que es la mejor inversión. La rutina no necesariamente tiene que tener muchos pasos, ser muy complicada o muy costosa. Simplemente sigue una rutina, algo continuo y consistente que hacemos todas las mañanas y todas las noches, y pronto los resultados se ven. A mis pacientes les digo que el cuidado de la piel es como ir al gimnasio, la consistencia y disciplina es la clave del éxito. Por otro lado, es importante entender que cada piel es diferente y lo que le funciona a tu amiga no necesariamente es bueno para tu tipo de piel. Mi recomendación es visitar un dermatólogo certificado que pueda analizar tu piel y recomendarte los productos correctos para el uso diario. ¿Cómo saber qué tipo de piel tenemos? Me gusta hacer un análisis personalizado, pero trato de clasificar la piel en diferentes categorías y utilizo un sistema en la oficina que me da la posibilidad con un test de escoger una de 16 opciones ya que a veces se combinan unas con otras: Acné/ piel grasa, rosácea/piel sensible, piel pigmentada/melasma, seca... Basado en esto combino diferentes ingredientes para que la piel del paciente luzca lo mejor posible y prevenir los cambios que van apareciendo con la edad y la exposición al sol. Tomar en cuenta el clima también es muy importante. Image zoom Suntan lotion. Woman applying sunscreen solar cream on face. Beautiful happy cute girl puts suntan cream from plastic container bottle on her nose and cheecks. Skincare concept. Female in straw hat and bikini on beach. Getty Images Además de la edad, ¿qué factores principales tiene que tener en cuenta una a la hora de comprar cremas y sueros? Es clave saber si tu piel es combinada o solo tiene una característica, también es importante entender cómo se presenta la piel en la mañana y fijarse en qué condiciones está la piel en la noche. Observa en cómo está la piel de tus padres biológicos, la genética es muy importante. También, como dermatóloga, siempre pregunto acerca del tipo de trabajo o estilo de vida que tienen mis pacientes. Todos estos factores influyen en la selección al igual que si el paciente le gusta utilizar pocas o muchas cremas. Como he mencionado, la categorización y descripción del tipo de piel de la persona es mucho más importante que la edad. En general los pacientes deben también entender que no tenemos las misma piel toda la vida y que por lo tanto tenemos que variar los productos a través de los años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es tu consejo número uno, mantra o regla de oro sobre el cuidado de la piel del rostro y la prevención de los signos de envejecimiento? Mi mantra es consistencia y disciplina en todo lo que queremos mejorar o mantener. En cuestión del cuidado de la piel, la regla de oro es el uso de bloqueador desde temprana edad, todas las mañanas y, si es posible, un antioxidante en la mañana y retinol en la noche. Ven a conocer a la Dra. Bertha Baum en persona y aprovecha su paso por el evento de Poderosas Live! de People en Español el 14 de marzo en el James L. Knight Center de Miami, donde la experta compartirá sus mejores consejos y estará diseñando rutinas de cuidados de la piel específicas y super personalizadas para tu tipo de piel. El evento es gratuito, solo tienes que registrarte para asistir. Y tú, ¿ ya tienes entradas? Advertisement

Close Share options

Close View image Cómo crear la rutina de belleza perfecta para tu tipo de piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.